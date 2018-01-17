Капитан «Беневенто» дисквалифицирован на год из-за допинга

В сентябре «Бомбардир» писал о том, что в крови защитника «Беневенто» Фабио Лучионе после матча Серии А были найдены анаболические стероиды.

Итальянец подал апелляцию, по условиям которой не мог участвовать в матчах в период ее рассмотрения – двух месяцев. В декабре Лучионе вернулся в состав команды и принял участие в трех встречах.

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо, 30-летний защитник получил дисквалификацию на год.

Запрет на футбольную деятельность в течение четырех лет получил врач Вальтер Джорджоне, с разрешения которого игрок принимал запрещенные вещества.

После 20 матчей чемпионата Италии «Беневенто» занимает последнее место в турнирной таблице.