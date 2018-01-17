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    Капитан «Беневенто» дисквалифицирован на год из-за допинга

    В сентябре «Бомбардир» писал о том, что в крови защитника «Беневенто» Фабио Лучионе после матча Серии А были найдены анаболические стероиды.

    Итальянец подал апелляцию, по условиям которой не мог участвовать в матчах в период ее рассмотрения – двух месяцев. В декабре Лучионе вернулся в состав команды и принял участие в трех встречах.

    По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо, 30-летний защитник получил дисквалификацию на год.

    Запрет на футбольную деятельность в течение четырех лет получил врач Вальтер Джорджоне, с разрешения которого игрок принимал запрещенные вещества.

    После 20 матчей чемпионата Италии «Беневенто» занимает последнее место в турнирной таблице.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    17.01.2018 00:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 января 2018, 11:33

      Фабио Лучионе должны понять игроки сборной России. Такое чувство, когда принимаешь допинг, а на результатах это никак не отражается.

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