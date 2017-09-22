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    Капитан «Беневенто» провалил тест на допинг

    «Беневенто» в матче 5-го тура чемпионата Италии уступил «Роме» со счетом 0:4. Послематчевая допинг-проба капитана хозяев Фабио Лучионе оказалась положительной. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

    Согласно источнику, в крови 29-летнего защитника найден клостебол – аналог тестостерона. Ожидается, что о мерах возможного наказания будет объявлено в ближайшее время.

    Итальянец пополнил состав «Беневенто» в июле 2014 года, перейдя из «Реджины». В текущем сезоне на его счету шесть матчей во всех турнирах без результативных действий.

    В ноябре 2016 года из-за использования клостебола норвежская лыжница Тереза Йохауг получила 14 месяцев дисквалификации.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    22.09.2017 19:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 сентября 2017, 21:11

      Всё,теперь Италию не пустят на Олимпиаду!

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 22 сентября 2017, 20:58

      так "костебол" или "клостебол"?

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 22 сентября 2017, 20:34

      С Дарио Срна видимо хорошо гульнули)) У обоих теперь заваленный тест на допинг

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka 22 сентября 2017, 20:25

      бывает так, пацаны...

      0
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      Рейтинг: +84

      Defensore 22 сентября 2017, 19:46

      Празднует до сих пор выход в серию А )

      1
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