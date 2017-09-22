Капитан «Беневенто» провалил тест на допинг

«Беневенто» в матче 5-го тура чемпионата Италии уступил «Роме» со счетом 0:4. Послематчевая допинг-проба капитана хозяев Фабио Лучионе оказалась положительной. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Согласно источнику, в крови 29-летнего защитника найден клостебол – аналог тестостерона. Ожидается, что о мерах возможного наказания будет объявлено в ближайшее время.

Итальянец пополнил состав «Беневенто» в июле 2014 года, перейдя из «Реджины». В текущем сезоне на его счету шесть матчей во всех турнирах без результативных действий.

В ноябре 2016 года из-за использования клостебола норвежская лыжница Тереза Йохауг получила 14 месяцев дисквалификации.