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    Коутиньо – о переходе в «Барселону»: «Моя мечта сбылась»

    Полузащитник Филиппе Коутиньо обратился к болельщикам «Барселоны» после своего перехода в каталонский клуб из «Ливерпуля».

    Напомним, что в понедельник состоится официальная презентация бразильца в качестве игрока сине-гранатовых.

    «Привет, болельщики «Барселоны». Я уже в Испании.

    Моя мечта сбылась. Надеюсь, увидимся завтра», – сообщил Коутиньо.

    Источник: ФК «Барселона»

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    08.01.2018 01:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +114

      neomessi 8 января 2018, 07:39

      удачи тебе Коут !
      Раньше все твои соотечественники зажигали в Барсе, теперь твоя очередь.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 января 2018, 07:06

      Я думаю этот парень выстрелит в Барсе как надо)))

      0
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      Рейтинг: +58

      борманбек 8 января 2018, 06:59

      красавчик

      0
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 8 января 2018, 05:48

      Да Фил ждем тебя на поле!

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