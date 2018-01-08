Коутиньо – о переходе в «Барселону»: «Моя мечта сбылась»

удачи тебе Коут !
Раньше все твои соотечественники зажигали в Барсе, теперь твоя очередь.
Полузащитник Филиппе Коутиньо обратился к болельщикам «Барселоны» после своего перехода в каталонский клуб из «Ливерпуля».
Напомним, что в понедельник состоится официальная презентация бразильца в качестве игрока сине-гранатовых.
«Привет, болельщики «Барселоны». Я уже в Испании.
Моя мечта сбылась. Надеюсь, увидимся завтра», – сообщил Коутиньо.
Barça fans – @Phil_Coutinho has something to say!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 7 января 2018 г.
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