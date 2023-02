Коутиньо – о переходе в «Барселону»: «Моя мечта сбылась»

Полузащитник Филиппе Коутиньо обратился к болельщикам «Барселоны» после своего перехода в каталонский клуб из «Ливерпуля».

Напомним, что в понедельник состоится официальная презентация бразильца в качестве игрока сине-гранатовых.

«Привет, болельщики «Барселоны». Я уже в Испании.

Моя мечта сбылась. Надеюсь, увидимся завтра», – сообщил Коутиньо.

Barça fans – @Phil_Coutinho has something to say!

Find out more about #CoutinhoDay: https://t.co/344oHdw9AB pic.twitter.com/yEORWXMllE