Лига 1. Дубль Сука не помог «Труа» победить «Монако», «Генгам» разгромил «Дижон» и другие результаты

Состоялись очередные матчи 17 тура французской Лиги 1. Участник группового этапа Лиги чемпионов «Монако» на своем поле обыграл выходца из Лиги 2 «Труа». Гости вели в счете в два мяча, но сохранить преимущество не сумели.

В еще одном матче «Генгам» разгромил «Дижон». С 12 минуты приезжая команда играла в меньшинстве.

Чемпионат Франции. Лига 1. 17-й тур

Анжер – Монпелье – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Мбенза, 51; 1:1 – Экамби, 56.

Генгам – Дижон – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бриан, 37; 2:0 – Салибу, 40; 3:0 – Коко, 59; 4:0 – Кербра, 66.

Удаления: нет – Хаддади, 12.

Метц – Ренн – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Молле, 41; 1:1 – Мубеле, 87.

Монако – Труа – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сук, 25; 0:2 – Сук, 50; 1:2 – Деплан, 70; 2:2 – Карильо, 84; 3:2 – Карильо, 88.

Тулуза – Кан – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Да Силва, 61 (в свои ворота); 2:0 – Градель, 74 (с пенальти).

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Турнирная таблица Лиги 1