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    • Лига 1. Дубль Сука не помог «Труа» победить «Монако», «Генгам» разгромил «Дижон» и другие результаты

    Лига 1. Дубль Сука не помог «Труа» победить «Монако», «Генгам» разгромил «Дижон» и другие результаты

    Состоялись очередные матчи 17 тура французской Лиги 1. Участник группового этапа Лиги чемпионов «Монако» на своем поле обыграл выходца из Лиги 2 «Труа». Гости вели в счете в два мяча, но сохранить преимущество не сумели.

    В еще одном матче «Генгам» разгромил «Дижон». С 12 минуты приезжая команда играла в меньшинстве.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 17-й тур

    Анжер – Монпелье – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мбенза, 51; 1:1 – Экамби, 56.

    Генгам – Дижон – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бриан, 37; 2:0 – Салибу, 40; 3:0 – Коко, 59; 4:0 – Кербра, 66.

    Удаления: нет – Хаддади, 12.

    Метц – Ренн – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Молле, 41; 1:1 – Мубеле, 87.

    Монако – Труа – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сук, 25; 0:2 – Сук, 50; 1:2 – Деплан, 70; 2:2 – Карильо, 84; 3:2 – Карильо, 88.

    Тулуза – Кан – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Да Силва, 61 (в свои ворота); 2:0 – Градель, 74 (с пенальти).

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2017 23:52
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    Комментарии (7)
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    Sergil
    1512852897
    С..ка, она такая.
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    DOCTOR PENALTY
    1512853221
    Дубль ****, не помог Труа победить Монако. ( Вадим Галыгин)
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    Defensore
    1512855062
    Да мастера мастера заголовков, мы знаем
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    Михаил_Боярский
    1512857256
    Самое интересное что в заголовке написано то сочетание четырех букв которое в комментариях закрывается звездочками. -Двойные **** стандарты в действии.
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    polozovs
    1512883227
    Заголовок от души !! В стиле Вадима Галыгина
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    ologreds
    1694991765
    numo528665
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