РФПЛ. «Тосно» примет «Локомотив», «Зенит» на выезде сыграет с «Ахматом»

В понедельник, 11 декабря, двумя матчами завершится 20-й тур российской Премьер-лиги. В первом из них «Локомотив» на выезде попытается взять реванш за поражение в первом круге у «Тосно». В Грозном местный «Ахмат» встретится с «Зенитом».

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Тосно (Ленинградская область) – Локомотив (Москва)

11 декабря, 19:30 по московскому времени

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург)

11 декабря, 19:30 по московскому времени

Текстовая онлайн трансляция

Амкар (Пермь) – Краснодар – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Грицаенко, 13; 0:2 – Игнатьев, 32; 0:3 – Клаэссон, 46; 1:3 – Форбс, 57.

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:0 (1:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 10; 2:0 – Промес, 61; 3:0 – Пашалич, 90+8.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ингассон, 22.

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Портнягин, 30; 1:1 – Джорджевич, 73.

Рубин (Казань) – СКА-Хабаровск – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Азмун, 25; 2:0 – Канунников, 40; 3:0 – Оздоев, 49; 3:1 – Максименко, 73.

Динамо (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ташаев, 8; 2:0 – Луценко, 60.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ