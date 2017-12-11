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    • РФПЛ. «Тосно» примет «Локомотив», «Зенит» на выезде сыграет с «Ахматом»

    РФПЛ. «Тосно» примет «Локомотив», «Зенит» на выезде сыграет с «Ахматом»

    В понедельник, 11 декабря, двумя матчами завершится 20-й тур российской Премьер-лиги. В первом из них «Локомотив» на выезде попытается взять реванш за поражение в первом круге у «Тосно». В Грозном местный «Ахмат» встретится с «Зенитом».

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Тосно (Ленинградская область) – Локомотив (Москва)

    11 декабря, 19:30 по московскому времени

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург)

    11 декабря, 19:30 по московскому времени

    Текстовая онлайн трансляция

    Амкар (Пермь) – Краснодар – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Грицаенко, 13; 0:2 – Игнатьев, 32; 0:3 – Клаэссон, 46; 1:3 – Форбс, 57.

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:0 (1:0) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Промес, 10; 2:0 – Промес, 61; 3:0 – Пашалич, 90+8.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ингассон, 22.

    Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Портнягин, 30; 1:1 – Джорджевич, 73.

    Рубин (Казань) – СКА-Хабаровск – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Азмун, 25; 2:0 – Канунников, 40; 3:0 – Оздоев, 49; 3:1 – Максименко, 73.

    Динамо (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ташаев, 8; 2:0 – Луценко, 60.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2017 08:15
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    Комментарии (81)
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    Mahone
    1512976474
    Надеюсь оба проиграют!!!!!!!!!!!! Так будет интереснее
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    пряник929
    1512977352
    в отпуск всем пора
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    DOCTOR PENALTY
    1512977918
    Локо! Сегодня только ПОБЕДА!!!
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    3a zenit
    1512981546
    наши сегодня победят,а ваши проиграют.
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    Svoysvoemubrat
    1512983498
    Тосно - Локо. Картина маслом. Тосно сказано, отберете очки - будете отпуск проводить на Канарах, не отберете - узнаете что такое задержка зарплаты. Они, как со Спартаком, будут из трусов выпрыгивать. Особенно новый долларовый миллионер Заболотный. Семин, волчара тертый, все это знает, но повлиять не в силах, не его регион. Остается надеяться на команду и железнодорожного бога.
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    Svoysvoemubrat
    1512984072
    Ахмат - Зенит. Картина маслом. Хозяева пол-года точат кинжал поквитаться за обиду в Питере. Судили как папуасов, игроки великого клуба вели себя как баре с холопами, а на Кавказе этого не прощают. Будет суд по закону гор. Отстаивать честь клуба будут аргентинцы, имеющие в кармане билет на самолет домой. Вещи упакованы, жена накрашена, бабло на карте.Есть сомнения, что Аврора выстрелит. Игра будет грубой, может даже Понтуса переплюнут.
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    victosha
    1512986799
    Локо мстительный, поквитается за 0:2 в первом круге.
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    77SAM
    1512999560
    По ничьей и на каникулы !
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    BRO_football
    1513006445
    Вперёд Ахмат, вперёд Тосно! И тогда за вчерашнее поражение ЦСКА будет не так обидно.
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    ologreds
    1694991778
    numo528479
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