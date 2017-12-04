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    • Глушаков – о жеребьевке ЧМ-2018: «В России уже не раз обжигались, говоря, что Алжир и Корея – не сборные»

    Глушаков – о жеребьевке ЧМ-2018: «В России уже не раз обжигались, говоря, что Алжир и Корея – не сборные»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков в эфире передачи «8-16» оценил результаты жеребьевки ЧМ-2018 для национальной команды. Подопечные Станислава Черчесова в группе А сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    «Игроки «Спартака» прямо перед матчем с «Арсеналом» (1:0) смотрели жеребьевку чемпионата мира и сразу вышли на разминку. Интересно же было — это сборная, страна, чемпионат мира.

    Думаю, группа нормальная. Не надо радоваться и говорить, что попалась слабая группа. На чемпионате мира слабых команд нет, со всеми играть тяжело. Любая игра сборной непредсказуема.

    Уже не раз обжигались, говорили, что Алжир — это не сборная, Корея — тоже, но в итоге быстро покидали чемпионаты мира и Европы.

    Надо просто верить в свои силы, выкладываться на футбольном поле, играть за честь страны, порадовать ее хорошей, качественной игрой и самоотдачей. А результат будет, если все будут выкладываться», – сказал хавбек.

    В марте 2018 года сборная России встретится с командой Бразилии в рамках товарищеской встречи. Ранее глава РФС Виталий Мутко сказал, что может состояться контрольный матч с итальянцами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2017 23:01
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    erma
    1512437133
    Много раз говорил и еще раз повторю: все проблемы в наших головах: если это не так, то придется признать что у нас что-то не в порядке с генами. Всегда вспоминаю Поля Брайтнера, легендарного немецкого защитника. Даже когда он выиграл все, что только можно и был обеспечен настолько, что летал на игры сборной на личном самолете, он все равно продолжал соблюдать распорядок дня и ложился спать в 10 часов. Игроки сборной России! Подготовка начинается не за неделю, месяц или 3 месяца, а сейчас. Хватит ли у вас мозгов, чтобы толково использовать эти оставшиеся 6 месяцев?
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    Muxa_Perm
    1512442482
    Сапер ошибается один раз, а футболисты...
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    Kyvalda
    1512443559
    Они про вас абсолютно так же думают!
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    datura
    1512452206
    Главное это выходить на игру не с грузом ответственности за всю страну, а с желанием играть и выигрывать.
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    momwig_
    1512457462
    Правда. Мы и из слабых групп имеем привычку не выходить...
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    OfaZavr
    1512464297
    вот это правильно, никого нельзя недооценивать.
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    alimpic
    1512464906
    если выйдут то на Испанию или Португалию... лучше на Португалию... хотя я не помню что бы они выходили из группы 94 болт 2002 бедная манежка 2014 бедный Игорь
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    Обер-КанцлерЪ
    1512471138
    Алжир, Корея... Египет ?? Кто на этот раз обломает наших?
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    SPACE TRUCKIN
    1512492837
    это чемпионат МИРА и здесь не может быть откровенно слабых команд...
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    ologreds
    1694991801
    numo528144
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