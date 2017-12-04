Глушаков – о жеребьевке ЧМ-2018: «В России уже не раз обжигались, говоря, что Алжир и Корея – не сборные»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков в эфире передачи «8-16» оценил результаты жеребьевки ЧМ-2018 для национальной команды. Подопечные Станислава Черчесова в группе А сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

«Игроки «Спартака» прямо перед матчем с «Арсеналом» (1:0) смотрели жеребьевку чемпионата мира и сразу вышли на разминку. Интересно же было — это сборная, страна, чемпионат мира.

Думаю, группа нормальная. Не надо радоваться и говорить, что попалась слабая группа. На чемпионате мира слабых команд нет, со всеми играть тяжело. Любая игра сборной непредсказуема.

Уже не раз обжигались, говорили, что Алжир — это не сборная, Корея — тоже, но в итоге быстро покидали чемпионаты мира и Европы.

Надо просто верить в свои силы, выкладываться на футбольном поле, играть за честь страны, порадовать ее хорошей, качественной игрой и самоотдачей. А результат будет, если все будут выкладываться», – сказал хавбек.

В марте 2018 года сборная России встретится с командой Бразилии в рамках товарищеской встречи. Ранее глава РФС Виталий Мутко сказал, что может состояться контрольный матч с итальянцами.