Мутко – о товарищеских матчах: «Есть договоренность с Италией, но нужно подтверждение»

Глава РФС Виталий Мутко рассказал о вариантах на товарищеские матчи сборной России перед чемпионат мира.

«Кроме Бразилии, весной у нас есть Франция. В Австрии на сборе сыграем с Австрией, еще есть договоренность с Италией. Но вы знаете, что сейчас там выборы, меняются руководители. Обстановка такая, и нам нужно подтверждение. Мы хотим сыграть на стадионе «Динамо», получить напутствие от болельщиков и уже поехать на первый матч чемпионата мира.

Этот чемпионат мира уже лучший, потому что он проходит в России. Будет суперчемпионат», — сказал Мутко.

Встреча Россия – Бразилия состоится 23-го марта.

Напомним, сборная Италии не квалифицировалась на турнир, уступив команде Швеции в стыковых матчах (0:1 по сумме двух встреч).

Ранее Мутко оценил уровень соперников сборной России по группе А чемпионата мира.