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    • Мутко – о товарищеских матчах: «Есть договоренность с Италией, но нужно подтверждение»

    Мутко – о товарищеских матчах: «Есть договоренность с Италией, но нужно подтверждение»

    Глава РФС Виталий Мутко рассказал о вариантах на товарищеские матчи сборной России перед чемпионат мира.

    «Кроме Бразилии, весной у нас есть Франция. В Австрии на сборе сыграем с Австрией, еще есть договоренность с Италией. Но вы знаете, что сейчас там выборы, меняются руководители. Обстановка такая, и нам нужно подтверждение. Мы хотим сыграть на стадионе «Динамо», получить напутствие от болельщиков и уже поехать на первый матч чемпионата мира.

    Этот чемпионат мира уже лучший, потому что он проходит в России. Будет суперчемпионат», — сказал Мутко.

    Встреча Россия – Бразилия состоится 23-го марта.

    Напомним, сборная Италии не квалифицировалась на турнир, уступив команде Швеции в стыковых матчах (0:1 по сумме двух встреч).

    Ранее Мутко оценил уровень соперников сборной России по группе А чемпионата мира.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2017 23:31
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    Комментарии (4)
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    Chesn0k
    1512160598
    италия ни к чему не готовится, зачем с ней играть? выпустят 2 пачки немотивированных макаронных изделий
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    BAIv
    1512171992
    хотите сыграть и договориться, пока нет договоренности... вот ведь привычка приврать немало
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    AZ
    1512174211
    Ты лучше скажи сколько денег на это угрохал, казлина ты с еврейской мордой
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    ologreds
    1694991823
    numo527803
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