Мутко: «У России нормальная группа. Все зависит от нас самих»

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал результаты жеребьевки ЧМ-2018 для сборной России.

«Предсказать, что будет в нашей группе, сложно. Группа достаточно ровная, дает шансы всем командам. Уругвай – серьезная команда, входящая в список топ-команд мира. У Египта несколько игроков мирового уровня – например, Салах. О Саудовской Аравии мы мало что знаем, но будем готовиться. Такая группа, которая попалась сборной России, нормальная. Все зависит от нас самих.

Нет смысла что-то угадывать, надо смириться с судьбой. Желания бывают, но где-то глубоко в душе. Нашей команде важно набирать ход – второй и третий матч мы играем всегда лучше. Есть возможность подготовиться», – сказал функционер.

Ранее соперников по группе оценил главный тренер сборной Станислав Черчесов.