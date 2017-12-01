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    • Мутко: «У России нормальная группа. Все зависит от нас самих»

    Мутко: «У России нормальная группа. Все зависит от нас самих»

    Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал результаты жеребьевки ЧМ-2018 для сборной России.

    «Предсказать, что будет в нашей группе, сложно. Группа достаточно ровная, дает шансы всем командам. Уругвай – серьезная команда, входящая в список топ-команд мира. У Египта несколько игроков мирового уровня – например, Салах. О Саудовской Аравии мы мало что знаем, но будем готовиться. Такая группа, которая попалась сборной России, нормальная. Все зависит от нас самих.

    Нет смысла что-то угадывать, надо смириться с судьбой. Желания бывают, но где-то глубоко в душе. Нашей команде важно набирать ход – второй и третий матч мы играем всегда лучше. Есть возможность подготовиться», – сказал функционер.

    Ранее соперников по группе оценил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2017 20:39
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    Комментарии (6)
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    insider_retro
    1512150851
    Одно закончилось, пора думать о другом... Мутко уже пора создавать команду спортивных юристов и специалистов в области информационного противоборства... Это скоро будет крайне важным компонентом по противодействию различным нападкам со всех сторон... Потом будет поздно бить по хвостам и оправдываться, сидя по уши в дерьме... Чую, всё будет сложно и напряжённо...
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    yorgenbarenz
    1512150929
    Мутко прав. Мы всегда играем второй и третий матч лучше первого. Доказательством тому-прошедший ЧЕ,где мы после серой ничьей с Англией,разнесли остальных соперников.Этому ещё способствовало ночное скандирование в номере Слуцкого : " Мы-говно! Мы-говно!"
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    Alemann
    1512152111
    Ну, Саудовскую Аравию обыграем. Возможно.
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    Adekvat07
    1512152898
    У нас не нормальная группа, у нас халявная группа, и если россия из нее не выйдет это будет реальный позор
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    aam
    1512153895
    Саудовская Аравия подумала так же.
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    ologreds
    1694991825
    numo527787
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