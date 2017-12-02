Лига 1. «Монако» обыграл «Анжер», «Ницца» обыграла «Метц» и другие результаты

В мачте 16-го тура чемпионата Франции «Монако» дома обыграл «Анжер» со счетом 1:0. Единственный гол на 2-й минуте забил нападающий хозяев Радамель Фалькао.

«Монако» набрал 32 очка и обогнал «Марсель» в турнирной таблице, поднявшись на второе место. Но у команды из Марселя есть еще одна игра в запасе.

С другими результатами можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур

Лилль – Тулуза – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Пепе, 63.

Монако – Анжер – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Фалькао, 2.

Ницца – Метц – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Плеа, 26; 1:1 — Ру, 29; 2:1 — Балотелли, 56; 3:1 — Сен-Максимен, 71.

Ренн – Амьен – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Хазри, 72; 2:0 — Андре, 84.

Труа – Гангам – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Бриан, 22.

Удаления: Беллугу, 45+1 — Бла, 62.

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