Бундеслига. «Бавария» обыграла «Ганновер», гол Ярмоленко не помог «Боруссии» победить в Леверкузене и другие результаты

Встреча 14-го тура чемпионата Германии «Бавария» – «Ганновер-96» завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Артуро Видаль, Кингсли Коман и Роберт Левандовски. За гостей забил Чарлисон Беншоп. Голкипер Свен Ульрайх отразил пенальти.

Мюнхенский клуб продолжил лидерство в турнирной таблице.

В параллельных матча «Боруссия» сыграла вничью с «Байером», «Хоффенхайм» разгромил «Лейпциг», «Аугсбург» и «Вердер» добились побед над «Майнцем» и «Штутгартом» соответственно.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур

Бавария – Ганновер-96 – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Видаль, 17; 1:1 – Беншоп, 35; 2:1 – Коман, 67; 3:1 – Левандовски, 87 (с пенальти).

Незабитые пенальти: нет – Фуллкруг, 29.

Байер – Боруссия – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фолланд, 30; 1:1 – Ярмоленко, 73.

Удаления: Венделл, 41 – нет.

Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Амири, 13; 2:0 – Гнабри, 52; 3:0 – Гнабри, 62; 4:0 – Ут, 87.

Вердер – Штутгарт – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Крузе, 45.

Майнц – Аугсбург – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Грегорич, 22; 0:2 – Финнбогасон, 43 (с пенальти); 1:2 – Хольтманн, 85; 1:3 – Финнбогасон, 86.

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