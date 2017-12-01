Смолов – после жеребьевки ЧМ: «Выходить из группы можно»

Нападающий сборной России Федор Смолов оценил шансы команды на борьбу в группе A чемпионата мира-2018. В группу к россиянам попали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвай.

«Мы будем готовиться к каждому сопернику. Выходить из этой группы, считаю, можно.

Уругвай – один из лидеров Южной Америки, так что с этой командой всем все понятно», – сказал Смолов.

В текущем сезоне форвард «Краснодара» забил девять голов и отдал две результативные передачи в 14-ти играх всех турниров на клубном уровне.

Ранее стало известно об интересе к 27-летнему россиянину со стороны «Шальке» и «Байера». Согласно Marca, игрок может продолжить карьеру в «Реале».

«Бомбардир» опубликовал полный результат жеребьевки и расписание группового этапа ЧМ-2018.