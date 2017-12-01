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    Смолов – после жеребьевки ЧМ: «Выходить из группы можно»

    Нападающий сборной России Федор Смолов оценил шансы команды на борьбу в группе A чемпионата мира-2018. В группу к россиянам попали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвай.

    «Мы будем готовиться к каждому сопернику. Выходить из этой группы, считаю, можно.

    Уругвай – один из лидеров Южной Америки, так что с этой командой всем все понятно», – сказал Смолов.

    В текущем сезоне форвард «Краснодара» забил девять голов и отдал две результативные передачи в 14-ти играх всех турниров на клубном уровне.

    Ранее стало известно об интересе к 27-летнему россиянину со стороны «Шальке» и «Байера». Согласно Marca, игрок может продолжить карьеру в «Реале».

    «Бомбардир» опубликовал полный результат жеребьевки и расписание группового этапа ЧМ-2018.

    Источник: Twitter

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    01.12.2017 21:37
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Italian_93
    1512155661
    Выходить из группы можно, но не нужно, зачем традиции нарушать
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    Полная Канистра
    1512156572
    а с Уругваем что играть не будете или уже игру проиграли Чего испугался
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    mutabor0992
    1512156869
    Что значит всем все понятно???А можно так сказать более подробно раскрыть тему?
    Ответить
    dyema
    1512158584
    ДО*ЛЖНО!!!
    Ответить
    [email protected]
    1512159013
    Нужно!
    Ответить
    maygli
    1512161154
    Смолов у нас основной эксперт. Что-то он стал много говорить, это настораживает.
    Ответить
    erma
    1512164032
    Надо, Федя, надо!
    Ответить
    С@НЁК.
    1512165552
    Вариантов нет.
    Ответить
    Бугимен
    1512190617
    Вариант всегда есть ,но надо пробовать побеждать!
    Ответить
    ologreds
    1694991823
    numo527793
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