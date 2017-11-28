«Шальке» предложил Горецке, на которого претендует «Барселона», новый контракт с зарплатой 12 миллионов в год

«Шальке» предпринимает усилия, чтобы удержать в команде полузащитника Леона Горецку.

Действующий контракт 22-летнего игрока истекает в июне 2018 года. Кобальтовые предложили немцу новое соглашение, по которому он будет зарабатывать до 12 миллионов евро в год, из которых 10 миллионов – это фиксированная зарплата, а остальное – бонусы за различные достижения. При этом договор будет включать разумную сумму отступных за футболиста.

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляют «Ливерпуль», «Арсенал» и «Барселона».

В этом сезоне Горецка принял участие в 11-ти встречах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.