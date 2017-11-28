Безбородов назначен на матч «Арсенал» – «Спартак», «Локомотив» и «Рубин» рассудит Лапочкин

Стали известны арбитры, получившие назначение на поединки 19-го тура РФПЛ.

Матч между «Арсеналом» и «Спартаком», который состоится в Туле, будет обслуживать Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. На встрече лидера «Локомотива» с «Рубином» будет работать еще один петербуржец Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Тосно»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Арсенал» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Зенит» – «Урал»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

«Динамо» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Уфа» – «Амкар»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Анжи» – «СКА-Хабаровск»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).