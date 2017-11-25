СМИ: Джан согласовал контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан летом присоединится к «Ювентусу». По информации источника, «бьянконери» уже согласовали личный контракт с игроком, которому в январе исполнится 24 года.

Нынешнее соглашение немца с мерсисайдцами истечет в июне 2018 года, поэтому «старая синьора» получит его абсолютно бесплатно.

Ранее сообщалось, что на хавбека также претендуют «Манчестер Сити», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

В нынешнем сезоне Джан провел 17 матчей, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.