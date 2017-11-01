Горецка и Дракслер — приоритетные трансферные цели «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» намерена приобрести полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера и хавбека «Шальке-04» Леона Горецку, сообщает немецкое издание Sportbild.

Также «Бавария» ищет замену для нападающего Роберта Левовандовского. С чем конкретно это связано, не уточняется.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии игрок провел десять матчей, в которых забил десять мячей. Левандовски пропустил матч Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:2), однако к матчу с «Боруссией Д», которая пройдет 4 ноябяря, в рамках Бундеслиги должен восстановиться.