РФПЛ. «Ахмат» и «Анжи» победителя не выявили, «Уфа» одолела «Рубин»

В понедельник, 30 октября, завершился 15-й тур РФПЛ. В заключительных матчах первого круга чемпионата России встретились «Уфа» и «Рубин» (2:1), а также «Ахмат» и «Анжи» (1:1).

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Ахмат (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сампайо, 90+3; 1:1 – Яковлев, 90+6.

Уфа – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Карадениз, 3; 1:1 – Стоцкий, 36; 2:1 – Ваньек, 90.

Краснодар – СКА-Хабаровск – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Клаэссон, 11; 2:0 – Смолов, 41; 2:1 – Маркович, 59 (с пенальти); 3:1 – Смолов, 79 (с пенальти); 4:1 – Вандерсон, 89.

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Фарфан, 58; 0:2 – Фарфан, 69; 0:3 – Ал. Миранчук, 77.

Динамо (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Галиулин, 9.

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Каушич, 79.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Ионов, 20; 1:1 – Фернандо, 30; 1:2 – Глушаков, 34; 2:2 – Вилюш, 87.

Амкар (Пермь) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сиваков, 22 (с пенальти); 1:1 – Евсеев, 48.

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Турнирная таблица РФПЛ