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  • РФПЛ. «Ахмат» и «Анжи» победителя не выявили, «Уфа» одолела «Рубин»

РФПЛ. «Ахмат» и «Анжи» победителя не выявили, «Уфа» одолела «Рубин»

30 октября 2017, 21:29
70

В понедельник, 30 октября, завершился 15-й тур РФПЛ. В заключительных матчах первого круга чемпионата России встретились «Уфа» и «Рубин» (2:1), а также «Ахмат» и «Анжи» (1:1).

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Ахмат (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сампайо, 90+3; 1:1 – Яковлев, 90+6.

Уфа – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Карадениз, 3; 1:1 – Стоцкий, 36; 2:1 – Ваньек, 90.

Краснодар – СКА-Хабаровск – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Клаэссон, 11; 2:0 – Смолов, 41; 2:1 – Маркович, 59 (с пенальти); 3:1 – Смолов, 79 (с пенальти); 4:1 – Вандерсон, 89.

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Фарфан, 58; 0:2 – Фарфан, 69; 0:3 – Ал. Миранчук, 77.

Динамо (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Галиулин, 9.

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Каушич, 79.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Ионов, 20; 1:1 – Фернандо, 30; 1:2 – Глушаков, 34; 2:2 – Вилюш, 87.

Амкар (Пермь) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сиваков, 22 (с пенальти); 1:1 – Евсеев, 48.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Спартак Ростов Амкар-Пермь Урал Динамо Тосно Зенит Локомотив СКА-Хабаровск Краснодар
Комментарии (70)
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Igor Belousov
1509171868
спартак победит
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Garrincha58
1509172580
кто составляет календарь тупые и безмозглые в субботу в РФПЛ всего один матч! не смешно ли? зато в понедельник аж два,а потом ноют что посещаемость низкая мол в рабочие дни люди не могут придти какой смысл растягивать тур на 4 дня?
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vodomut
1509173022
удачи Спартаку.
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Psih86
1509178528
Сегодня Ростов унизит Спарток!!!
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insider_retro
1509179680
Победа Спартака очевидна, но и Ростов может невероятно взять очки!..
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OfaZavr
1509180867
Будет не простой матч, как и всегда все против Спартака очень мотивированы, но надеюсь на победу! Вперед Спартак!
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Serjoga
1509184228
Рад прогнозу бубнова (Ростов-Спартак 1:2)! В последнее время Ростов выдает прямо противоположенный результат прогнозам Бубнова! Надеюсь и в этот раз будет так же!
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батог
1509197628
Думаю, мотивировать никого не надо. Спартак удачи!!!
Ответить
BarStep
1509199209
Ростов..., сегодня вся Россия с тобой! Покажи этим столичным парням футбол на "жилах"...
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_Marqella_
1509262521
Хочется увидеть красивый футбол,ну и пожелать Зениту победы !!!!! Вперёд Зенит !!!!
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