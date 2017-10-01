У Рибери подозрение на разрыв связок колена

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери получил травму в матче 7-го тура Бундеслиги с «Гертой» (2:2).

В середине второго тайма 34-летний француз самостоятельно повредил колено и покинул поле на костылях. По словам врача команды, возможен разрыв наружной коллатеральной связки. Ожидается, что в ближайшее время клуб сообщит о точном диагнозе.

В текущем сезоне Рибери забил один мяч и отдал одну голевую передачу в девяти матчах всех турниров.

Команда Вилли Саньоля занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.