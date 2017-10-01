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    У Рибери подозрение на разрыв связок колена

    Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери получил травму в матче 7-го тура Бундеслиги с «Гертой» (2:2).

    В середине второго тайма 34-летний француз самостоятельно повредил колено и покинул поле на костылях. По словам врача команды, возможен разрыв наружной коллатеральной связки. Ожидается, что в ближайшее время клуб сообщит о точном диагнозе.

    В текущем сезоне Рибери забил один мяч и отдал одну голевую передачу в девяти матчах всех турниров.

    Команда Вилли Саньоля занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Sky.de

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    01.10.2017 20:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 октября 2017, 20:58

      это, скорее всего, уже последняя травма в карьере

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