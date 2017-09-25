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    РФПЛ. «Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск», «Ахмат» встретится с «Рубином»

    В понедельник, 25 сентября, двум матчами завершится 11-й тур российской Премьер-лиги. В первом матче дня встретятся «Амкар» и «СКА-Хабаровск». А закроет игровой день встреча «Ахмата» с «Рубином».

    Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

    Амкар (Пермь) – СКА-Хабаровск – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гол, 38; 2:0 – Бодул, 84; 3:0 – Комолов, 90+3.

    Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань)

    25 сентября, 19:30 по московскому времени

    Урал (Екатеринбург) – Тосно – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Чантурия, 5 (с пенальти); 2:0 – Евсеев, 9; 3:0 – Бикфалви, 55 (с пенальти); 3:1 – Труйич, 85.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Эдер, 90+3.

    Уфа – Арсенал (Тула) 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Игбун, 77

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ерохин, 30; 0:2 – Полоз, 36.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0

    Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Адриано, 14 (с пенальти); 1:1 – Самарджич, 74; 1:2 – Кацаев, 78; 2:2 – Мельгарехо, 90+2.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2017 18:56
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 26 сентября 2017, 07:43

      ДОЖИЛИ. 2:0 - НАЗЫВАЮТ РАЗГРОМОМ......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 26 сентября 2017, 07:19

      Амкар и должен был победить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 25 сентября 2017, 19:06

      Амеариллы Гаджиева набирают ход..., они всегда опасны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 25 сентября 2017, 10:23

      неожиданные результаты в туре кроме зенита

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 сентября 2017, 16:35

      Учитывая проигрыш Локо в прошлом туре, не всё "сладко" у ж.д.рожников.
      Преимущество у Ростова, за счёт "своего дома". А что придумает Юрий Палыч? Или опять на таблетки сядет после игры?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67296

      portero 24 сентября 2017, 12:44

      любая команда может выиграть что в Ростове, что в Краснодаре, но лучше бы хозяева и там и там.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67296

      portero 24 сентября 2017, 12:43

      хочется победы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 24 сентября 2017, 12:10

      краснодар надерет жопу зениту

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Igor Belousov 24 сентября 2017, 12:25

      Как бы свою надиралку не надорвали...)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 > Igor Belousov 24 сентября 2017, 15:42

      Не факт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 24 сентября 2017, 12:04

      Удачи Ростову! Удачи Краснодара!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1741

      max74 24 сентября 2017, 11:37

      Сельмаш не проиграет

      10
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