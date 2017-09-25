РФПЛ. «Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск», «Ахмат» встретится с «Рубином»

В понедельник, 25 сентября, двум матчами завершится 11-й тур российской Премьер-лиги. В первом матче дня встретятся «Амкар» и «СКА-Хабаровск». А закроет игровой день встреча «Ахмата» с «Рубином».

Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

Амкар (Пермь) – СКА-Хабаровск – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гол, 38; 2:0 – Бодул, 84; 3:0 – Комолов, 90+3.

Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань)

25 сентября, 19:30 по московскому времени

Урал (Екатеринбург) – Тосно – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Чантурия, 5 (с пенальти); 2:0 – Евсеев, 9; 3:0 – Бикфалви, 55 (с пенальти); 3:1 – Труйич, 85.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Эдер, 90+3.

Уфа – Арсенал (Тула) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Игбун, 77

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ерохин, 30; 0:2 – Полоз, 36.

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Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0

Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Адриано, 14 (с пенальти); 1:1 – Самарджич, 74; 1:2 – Кацаев, 78; 2:2 – Мельгарехо, 90+2.

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