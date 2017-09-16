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    Лига 1. «Сент-Этьен» обыграл «Дижон» и вошел в тройку лидеров; другие результаты

    Встреча 6-го тура чемпионата Франции «Дижон»«Сент-Этьен» завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на счету Жонатана Бамба.

    «Зеленые» набрали 13 очков и вышли на третью строчку в турнирной таблице. Хозяева с четырьмя баллами остались на 18-й позиции.

    Результаты параллельных матчей представлены ниже.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур

    Генгам – Лилль – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Дидо, 90+3.

    Дижон – Сент-Этьен – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Бамба, 49 (с пенальти).

    Нант – Кан – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гиротто, 73.

    Труа – Монпелье – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Мендеш, 32.

    Удаление: Вискаррондо, 90+6 – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2017 22:57
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