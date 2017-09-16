Лига 1. «Сент-Этьен» обыграл «Дижон» и вошел в тройку лидеров; другие результаты

Встреча 6-го тура чемпионата Франции «Дижон» – «Сент-Этьен» завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на счету Жонатана Бамба.
«Зеленые» набрали 13 очков и вышли на третью строчку в турнирной таблице. Хозяева с четырьмя баллами остались на 18-й позиции.
Результаты параллельных матчей представлены ниже.
Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур
Гол: 1:0 – Дидо, 90+3.
Дижон – Сент-Этьен – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Бамба, 49 (с пенальти).
Гол: 1:0 – Гиротто, 73.
Гол: 0:1 – Мендеш, 32.
Удаление: Вискаррондо, 90+6 – нет.