Лига 1. «Сент-Этьен» обыграл «Дижон» и вошел в тройку лидеров; другие результаты

Встреча 6-го тура чемпионата Франции «Дижон» – «Сент-Этьен» завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на счету Жонатана Бамба.

«Зеленые» набрали 13 очков и вышли на третью строчку в турнирной таблице. Хозяева с четырьмя баллами остались на 18-й позиции.

Результаты параллельных матчей представлены ниже.

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур

Генгам – Лилль – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дидо, 90+3.

Дижон – Сент-Этьен – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бамба, 49 (с пенальти).

Нант – Кан – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гиротто, 73.

Труа – Монпелье – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мендеш, 32.

Удаление: Вискаррондо, 90+6 – нет.

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