За сутки ФИФА получила более 500 тысяч заявок на покупку билетов на ЧМ-2018

Вчера «Бомбардир» писал о старте продажи билетов на ЧМ-2018. За сутки более 500 тысяч человек подало заявки на покупку.

Согласно ФИФА, самые активные покупатели – из России, Мексики, Аргентины, Бразилии, Китая, США, Колумбии, Германии и Англии.

Подача заявок закончится 12-го октября. Если заявок окажется больше, чем билетов – ФИФА выберет покупателей методом жеребьевки. С 16-го по 28-й ноября билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Чемпионат мира пройдет с 14-го июня по 15 июля 2018 года в 11-ти городах России.