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    За сутки ФИФА получила более 500 тысяч заявок на покупку билетов на ЧМ-2018

    Вчера «Бомбардир» писал о старте продажи билетов на ЧМ-2018. За сутки более 500 тысяч человек подало заявки на покупку.

    Согласно ФИФА, самые активные покупатели – из России, Мексики, Аргентины, Бразилии, Китая, США, Колумбии, Германии и Англии.

    Подача заявок закончится 12-го октября. Если заявок окажется больше, чем билетов – ФИФА выберет покупателей методом жеребьевки. С 16-го по 28-й ноября билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

    Чемпионат мира пройдет с 14-го июня по 15 июля 2018 года в 11-ти городах России.

    Источник: ФИФА

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    15.09.2017 19:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 сентября 2017, 20:25

      Непонятно...
      Т.е. занимать очередь, и не знаешь что привезут: Вино или Водку?

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      Рейтинг: +133

      Rtu 15 сентября 2017, 20:10

      Ребята,если тут кто понимает как можно приобрести.... просто не совсем понимаю я из Калининграда у нас будут матчи ЧМ,но я хотел бы купить именно сюда на все матчи,и в Питер на пару зрелешьных(но надо знать на кого брать) т.е продажа билетов идёт сейчас и допустим после НГ нельзя купить? Спасибо заранее за разъяснения

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      Рейтинг: +133

      Rtu > ferrum 15 сентября 2017, 20:25

      Ну это понятно,что сейчас никто не скажет ибо цикл отбора не закончен,но кота в мешке брать не хочется

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > ferrum 15 сентября 2017, 20:39

      Все билеты не должны уйти, ибо на каждый этап выделяется определённое кол-во билетов. Соответственно, если на 1-ый этап выделено скажем 600 000 билетов, а заявок будет на 1,5 миллиона, то именно на 600 000 и будет произведена жеребьёвка. Далее уже всё по схеме.

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 15 сентября 2017, 19:32

      Толи еще будет.
      Не все попадут.
      Бардак обеспечен.
      И начнут его те,кто остались без билетов.

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