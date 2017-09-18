РФПЛ. «Локомотив» сыграет с «Амкаром», «Зенит» примет «Уфу»

В понедельник, 18 сентября, завершится 10-й тур российской Премьер-лиги. Болельщиков ждут сразу два интересных матча. В первом из них «Локомотив» примет на своем поле «Амкар». «Зенит» же сыграет в Санкт-Петербурге с «Уфой».

Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь)

18 сентября, 19:30 по московскому времени

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа

18 сентября, 20:00 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бикфалви, 87.

Тосно (Ленинградская область) – Спартак (Москва) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Джикия, 35; 0:2 – Пашалич, 63; 1:2 – Марков, 86; 2:2 – Заболотный, 90+1.

СКА-Хабаровск – Ахмат (Грозный) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Савичев, 13; 1:1 – Мбенгуе, 65; 1:2 – Швец, 82; 2:2 – Христов, 88.

Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Беляев, 17.

ЦСКА (Москва) – Ростов – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – В. Березуцкий, 31; 2:0 – Витиньо, 68.

Анжи (Махачкала) – Краснодар – 1:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Смолов, 39; 0:2 – Клаэссон, 55; 0:3 – Вандерсон, 67; 0:4 – Вандерсон, 71; 1:4 – Полуяхтов, 77; 1:5 – Окриашвили, 79.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ