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    РФПЛ. «Локомотив» сыграет с «Амкаром», «Зенит» примет «Уфу»

    В понедельник, 18 сентября, завершится 10-й тур российской Премьер-лиги. Болельщиков ждут сразу два интересных матча. В первом из них «Локомотив» примет на своем поле «Амкар». «Зенит» же сыграет в Санкт-Петербурге с «Уфой».

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь)

    18 сентября, 19:30 по московскому времени

    Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа

    18 сентября, 20:00 по московскому времени

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Бикфалви, 87.

    Тосно (Ленинградская область) – Спартак (Москва) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Джикия, 35; 0:2 – Пашалич, 63; 1:2 – Марков, 86; 2:2 – Заболотный, 90+1.

    СКА-Хабаровск – Ахмат (Грозный) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Савичев, 13; 1:1 – Мбенгуе, 65; 1:2 – Швец, 82; 2:2 – Христов, 88.

    Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Беляев, 17.

    ЦСКА (Москва) – Ростов – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – В. Березуцкий, 31; 2:0 – Витиньо, 68.

    Анжи (Махачкала) – Краснодар – 1:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Смолов, 39; 0:2 – Клаэссон, 55; 0:3 – Вандерсон, 67; 0:4 – Вандерсон, 71; 1:4 – Полуяхтов, 77; 1:5 – Окриашвили, 79.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2017 19:10
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 18 сентября 2017, 21:00

      Сфера мяча должна полностью пересечь линию поля - в момент подачи мяч не ушел за пределы поля. В данном моменте речь шла не о выбивании Мамманы за линией, а л руке до этого момента у 13 номера Уфы. Так что злопыхатели даже не пытайтесь! В данной игре не будь этого пенальти Зенит и с игры бы забил ибо играет сегодня очень хорошо.

      2
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 18 сентября 2017, 20:37

      Локо что происходит?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 сентября 2017, 20:31

      Ну вот господа и еще один сомнительный гол этого тура! Точнее не гол, а предшествующие события: подача углового-вероятность выхода мяча за пределы поля при подаче углового и попадание в руку (если оно было) после того как мяч покинул пределы поля-это уже 100%, что мяч покинул пределы поля, потом пенальти и гол! Сколько еще будут мусолить тему видео судей?

      1
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > Serjoga 18 сентября 2017, 20:59

      Сфера мяча должна полностью пересечь линию поля - в момент подачи мяч не ушел за пределы поля. В данном моменте речь шла не о выбивании Мамманы за линией, а л руке до этого момента у 13 номера Уфы. Так что не баламуть воду. Но насчёт видеоповторов согласен.

      1
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 18 сентября 2017, 20:31

      Уфа команда с характером, просто так не сдасться！

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 18 сентября 2017, 20:25

      Всё, похороны Уфы!
      Как бы второго Вардара не получилось...

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 сентября 2017, 20:17

      Зенит по игре Чемпион!!!!!!!! Надо признать,Спартак с такой игрой -? может в 5ке будет,жаль

      2
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 18 сентября 2017, 20:12

      Ну все первый закатили, вообщем Зенит с победой...

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 сентября 2017, 19:47

      Этот тур запомнится многим и по разному!!!...)) Опрокинуты многие прогнозы, произошла переоценка предматчевых сил и понятия Хозяина поля!!...
      Может преждевременно, но это действо напоминает АПЛ!!!.....))

      2
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 18 сентября 2017, 15:55

      Локо потеряет очки, а Зенит - нет.

      0
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 18 сентября 2017, 12:51

      Уфа сегодня даст бой, но Зенит все таки я думаю обыграет на классе...Сегодня болеть буду за красивый футбол！

      4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Marat...za...CSKA 18 сентября 2017, 19:25

      Уфа даст бой, в связи с чем будет доигрывать вдесятером! Судья, как обычно, вмешается когда соперника "нужной команды" не просто обыграть

      -2
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