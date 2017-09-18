РФПЛ. «Локомотив» сыграет с «Амкаром», «Зенит» примет «Уфу»

Сфера мяча должна полностью пересечь линию поля - в момент подачи мяч не ушел за пределы поля. В данном моменте речь шла не о выбивании Мамманы за линией, а л руке до этого момента у 13 номера Уфы. Так что злопыхатели даже не пытайтесь! В данной игре не будь этого пенальти Зенит и с игры бы забил ибо играет сегодня очень хорошо.
В понедельник, 18 сентября, завершится 10-й тур российской Премьер-лиги. Болельщиков ждут сразу два интересных матча. В первом из них «Локомотив» примет на своем поле «Амкар». «Зенит» же сыграет в Санкт-Петербурге с «Уфой».
Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур
Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь)
18 сентября, 19:30 по московскому времени
18 сентября, 20:00 по московскому времени
Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Бикфалви, 87.
Тосно (Ленинградская область) – Спартак (Москва) – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Джикия, 35; 0:2 – Пашалич, 63; 1:2 – Марков, 86; 2:2 – Заболотный, 90+1.
СКА-Хабаровск – Ахмат (Грозный) – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Савичев, 13; 1:1 – Мбенгуе, 65; 1:2 – Швец, 82; 2:2 – Христов, 88.
Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Беляев, 17.
ЦСКА (Москва) – Ростов – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – В. Березуцкий, 31; 2:0 – Витиньо, 68.
Анжи (Махачкала) – Краснодар – 1:5 (0:1)
Голы: 0:1 – Смолов, 39; 0:2 – Клаэссон, 55; 0:3 – Вандерсон, 67; 0:4 – Вандерсон, 71; 1:4 – Полуяхтов, 77; 1:5 – Окриашвили, 79.