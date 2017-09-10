Серия А. «Фиорентина» разгромила «Верону», «Удинезе» обыграл «Дженоа» и другие результаты

Состоялись очередные матчи третьего тура итальянской Серии А. «Фиорентина» в Вероне не заметила должного сопротивления, а «Удинезе» вдесятером смог довести до победы матч против «Дженоа».

В еще одном матче «Аталанта» оказалась сильнее «Сассуоло».

Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

Аталанта – Сассуоло – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Сенси, 28; 1:1 – Корнелиус, 35; 2:1 – Петанья, 77.

Верона – Фиорентина – 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Симеоне, 2; 0:2 – Теро, 10 (с пенальти); 0:3 – Астори, 24; 0:4 – Верету, 62; 0:5 – Диас, 90.

Кальяри – Кротоне – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сау, 33.

Удинезе – Дженоа – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Янкто, 16.

Удаления: Песселья, 79 – Бертолаччи, 37.

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