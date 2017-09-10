Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Фиорентина» разгромила «Верону», «Удинезе» обыграл «Дженоа» и другие результаты

    Состоялись очередные матчи третьего тура итальянской Серии А. «Фиорентина» в Вероне не заметила должного сопротивления, а «Удинезе» вдесятером смог довести до победы матч против «Дженоа».

    В еще одном матче «Аталанта» оказалась сильнее «Сассуоло».

    Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

    Аталанта – Сассуоло – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Сенси, 28; 1:1 – Корнелиус, 35; 2:1 – Петанья, 77.

    Верона – Фиорентина – 0:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Симеоне, 2; 0:2 – Теро, 10 (с пенальти); 0:3 – Астори, 24; 0:4 – Верету, 62; 0:5 – Диас, 90.

    Кальяри – Кротоне – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сау, 33.

    Удинезе – Дженоа – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Янкто, 16.

    Удаления: Песселья, 79 – Бертолаччи, 37.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2017 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11