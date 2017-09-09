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    Лига 1. Гол экс-полузащитника «Челси» принес «Амьену» победу над «Страсбуром» и другие результаты

    В матче 5-го тура Лиги 1 «Амьен» в гостях одержал минимальную победу над «Страсбуром» – 1:0. Автором единственного гола стал экс-полузащитник «Челси» Гаэль Какута.

    В других встречах «Кан» в меньшинстве обыграл «Дижон», «Монпелье» уступил «Нанту», «Труа» и «Тулуза» голов не забили.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур

    Кан – Дижон – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сантини, 5 (в свои ворота); 1:1 – Мари, 38; 2:1 – Ямбере, 81 (в свои ворота).

    Удаление: Мбенгуе, 79 – нет.

    Монпелье – Нант – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Диего, 76.

    Удаление: Сио, 84 – нет.

    Страсбур – Амьен – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Какута, 13.

    Удаление: Лала, 78 – нет.

    Труа – Тулуза – 0:0

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 22:51
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