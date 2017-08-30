Крыховяк прошел медосмотр для «Вест Бромвича»

Сегодня «Бомбардир» писал о переговорах полузащитника «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка с «Вест Бромвич Альбион».

По информации журналиста Sky Sports Роба Дорсетта, 27-летний игрок сборной Польши покинул базу английского клуба, где успешно прошел медосмотр. Стороны заключат арендный контракт. О сроках соглашения не сообщается.

Футболист и клуб также пообщались в твиттере:

– Куда же ты переходишь, Гжегож?

– Да ладно вам, ребята, вы сами все знаете.

Крыховяк является игроком «ПСЖ» с июля 2016 года. В дебютном сезоне за парижский клуб хавбек принял участие в 19-ти встречах всех турниров, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро. Прежде футболист выступал за «Севилью», «Бордо», «Реймс» и «Нант».

Ранее сообщалось об интересе к Крыховяку со стороны «Ромы», «Милана», «Валенсии» и «Челси».