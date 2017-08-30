Крыховяк ведет переговоры с «Вест Бромвичем»

Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк рассчитывает найти новую команду до закрытия трансферного окна, так как не входит в планы главного тренера парижан Унаи Эмери, сообщает L'Équipe. Известно, что поляк ведет переговоры о переходе в «Вест Бромвич» на правах аренды на один сезон с возможностью последующего выкупа.

27-летний футболист год назад перешел в «ПСЖ» из «Севильи», сумма трансфера тогда составила 35 миллионов евро. Контракт игрока с французской командой рассчитан до лета 2021 года.