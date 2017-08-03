«Валенсия» готова арендовать Крыховяка у «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк может начать следующий сезон в Испании, где он ранее выступал в составе «Севильи». В его услугах заинтересована «Валенсия». Испанский клуб готов арендовать 27-летнего поляка с правом выкупа за 22 миллиона евро.

Напомним, что ранее главный тренер парижан Унаи Эмери посоветовал Крыховяку покинуть «ПСЖ» перед стартом будущего сезона. Полузащитник сборной Польши перешел в «ПСЖ» в 2016 году из «Севильи» почти за 34 миллиона евро. В прошлом сезоне Крыховяк сыграл в 19 матчах.