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    «Валенсия» готова арендовать Крыховяка у «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк может начать следующий сезон в Испании, где он ранее выступал в составе «Севильи». В его услугах заинтересована «Валенсия». Испанский клуб готов арендовать 27-летнего поляка с правом выкупа за 22 миллиона евро.

    Напомним, что ранее главный тренер парижан Унаи Эмери посоветовал Крыховяку покинуть «ПСЖ» перед стартом будущего сезона. Полузащитник сборной Польши перешел в «ПСЖ» в 2016 году из «Севильи» почти за 34 миллиона евро. В прошлом сезоне Крыховяк сыграл в 19 матчах.

    Источник: Marca

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    03.08.2017 11:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 3 августа 2017, 12:27

      ПСЖ кладбище футбола

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