Источник: «Шальке-04» предложил Горецку «Барселоне», чтобы игрок не переходил в «Баварию»

Барсе предлагают, в итоге купит Реал, да бы чтоб в Барсу не перешел, и будет полировать скамейку! ))
Руководство «Шальке-04» предложило полузащитника Леона Горецку «Барселоне». Сообщается, что немецкий клуб не хочет, чтобы 22-летний немец переходил в «Баварию», поэтому настаивает на трансфере игрока в каталонский клуб.
Ранее сообщалось, что представители сине-гранатовых просмотрели хавбека на одном из матчей.
Текущее соглашение Горецки с «Шальке-04» рассчитано до лета 2018 года.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за немецкий клуб в Бундеслиге один матч, не отметившись результативными действиями.