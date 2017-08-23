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    Источник: «Шальке-04» предложил Горецку «Барселоне», чтобы игрок не переходил в «Баварию»

    Руководство «Шальке-04» предложило полузащитника Леона Горецку «Барселоне». Сообщается, что немецкий клуб не хочет, чтобы 22-летний немец переходил в «Баварию», поэтому настаивает на трансфере игрока в каталонский клуб.

    Ранее сообщалось, что представители сине-гранатовых просмотрели хавбека на одном из матчей.

    Текущее соглашение Горецки с «Шальке-04» рассчитано до лета 2018 года.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел за немецкий клуб в Бундеслиге один матч, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Mundodeportivo

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    23.08.2017 22:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 24 августа 2017, 07:22

      Барсе предлагают, в итоге купит Реал, да бы чтоб в Барсу не перешел, и будет полировать скамейку! ))

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