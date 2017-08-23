Источник: «Шальке-04» предложил Горецку «Барселоне», чтобы игрок не переходил в «Баварию»

Руководство «Шальке-04» предложило полузащитника Леона Горецку «Барселоне». Сообщается, что немецкий клуб не хочет, чтобы 22-летний немец переходил в «Баварию», поэтому настаивает на трансфере игрока в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что представители сине-гранатовых просмотрели хавбека на одном из матчей.

Текущее соглашение Горецки с «Шальке-04» рассчитано до лета 2018 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за немецкий клуб в Бундеслиге один матч, не отметившись результативными действиями.