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    Сельдяков обслужит матч «Зенит – «Ростов», ЦСКА с «Ахматом» рассудит Вилков

    Стали известны арбитры, которые получили назначение на матчи восьмого тура РФПЛ.

    Поединок лидера «Зенита» с идущим третьим «Ростовом» доверено судить Владимиру Сельдякову из Балашихи. Встречу ЦСКА и «Ахмата» обслужит Михаил Вилков.

    «Анжи» – «Уфа»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    «Арсенал» – «Амкар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    «Рубин» – «Тосно»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    «Локомотив» – «Урал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    «СКА-Хабаровск» – «Спартак»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    ЦСКА – «Ахмат»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Зенит» – «Ростов»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    «Краснодар» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

    Источник: РФС

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    22.08.2017 16:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 22 августа 2017, 22:49

      Победу ЦСКА и РОСТОВУ!

      0
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      Рейтинг: +8020

      nik55 22 августа 2017, 19:14

      для справки---Ну а Владимира Сельдякова почему-то стали регулярно отправлять в Санкт-Петербург. В этом нет ничего криминального, но четыре из последних шести домашних игр "Зенита" доверили именно ему.

      0
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      Рейтинг: +8020

      nik55 22 августа 2017, 19:12

      Сельдяков-----газпром взял на работу

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 августа 2017, 18:34

      А судья кто?...надеемся неподкупные?!))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > a-rakhmatov 22 августа 2017, 18:59

      Неподкупные судьи?Перекреститесь...))))

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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 августа 2017, 16:46

      Весёленький будет тур) Почти все пары ровные.

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