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  • Сельдяков обслужит матч «Зенит – «Ростов», ЦСКА с «Ахматом» рассудит Вилков

Сельдяков обслужит матч «Зенит – «Ростов», ЦСКА с «Ахматом» рассудит Вилков

22 августа 2017, 16:35
6

Стали известны арбитры, которые получили назначение на матчи восьмого тура РФПЛ.

Поединок лидера «Зенита» с идущим третьим «Ростовом» доверено судить Владимиру Сельдякову из Балашихи. Встречу ЦСКА и «Ахмата» обслужит Михаил Вилков.

«Анжи» – «Уфа»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Арсенал» – «Амкар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Рубин» – «Тосно»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Локомотив» – «Урал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«СКА-Хабаровск» – «Спартак»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Зенит» – «Ростов»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов ЦСКА Ахмат Анжи Уфа Арсенал Амкар-Пермь Рубин Тосно Локомотив Урал СКА-Хабаровск Спартак Краснодар Динамо Вилков Михаил Сельдяков Владимир
Комментарии (6)
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woyser
1503409586
Весёленький будет тур) Почти все пары ровные.
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a-rakhmatov
1503416052
А судья кто?...надеемся неподкупные?!))
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nik55
1503418377
Сельдяков-----газпром взял на работу
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nik55
1503418480
для справки---Ну а Владимира Сельдякова почему-то стали регулярно отправлять в Санкт-Петербург. В этом нет ничего криминального, но четыре из последних шести домашних игр "Зенита" доверили именно ему.
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Бугимен
1503431374
Победу ЦСКА и РОСТОВУ!
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