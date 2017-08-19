Бундеслига. «Вольфсбург» крупно уступил дортмундской «Боруссии» и другие результаты

В матче 1-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в гостях одержала разгромную победу над «Вольфсбургом» – 3:0. Голом и результативной передачей в составе победителей отметился Кристиан Пулишич.

В других встречах «Герта» оказалась сильнее «Штутгарта», «Гамбург» минимально обыграл «Аугсбург», «Майнц» уступил «Ганноверу-96», «Хоффенхайм» вырвал победу над «Вердером».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур

Герта – Штутгарт – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Лекки, 46; 2:0 – Лекки, 62.

Вольфсбург – Боруссия Д – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Пулишич, 22; 0:2 – Бартра, 27; 0:3 – Обамеянг, 60.

Гамбург – Аугсбург – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мюллер, 8.

Майнц – Ганновер-96 – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Харник, 73.

Хоффенхайм – Вердер – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Крамарич, 85.

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