РФПЛ. «Арсенал» одержал выездную победу над «Ахматом»

В понедельник, 21 августа, завершится седьмой тур российской Премьер-лиги. В заключительном матче встретятся в Грозном местный «Ахмат» и тульский «Арсенал». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ткачев, 30; 1:1 – Садаев, 75; 1:2 – Джорджевич, 76.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 0:0

Динамо (Москва) – Уфа – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ваньек, 45; 1:1 – Зотов, 87.

Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-Петербург)

Гол: 0:1 – Кокорин, 61.

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 3:4 (2:0)

Голы: 1:0 – Глушаков, 30; 2:0 – Адриано, 43; 2:1 – Баринов, 48; 2:2 – Ал. Миранчук, 68; 2:3 – Коломейцев, 83; 2:4 – Фернандеш, 90+1; 3:4 – Промес, 90+2.

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:0

Тосно – СКА-Хабаровск – 0:0

Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала) – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Жонатас, 4; 2:0 – Карадениз, 16; 3:0 – Жонатас, 31; 4:0 – Набиуллин, 62; 5:0 – М'Вила, 85; 6:0 – Лестьенн, 87.

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