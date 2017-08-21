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РФПЛ. «Арсенал» одержал выездную победу над «Ахматом»

21 августа 2017, 21:57
143

В понедельник, 21 августа, завершится седьмой тур российской Премьер-лиги. В заключительном матче встретятся в Грозном местный «Ахмат» и тульский «Арсенал». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ткачев, 30; 1:1 – Садаев, 75; 1:2 – Джорджевич, 76.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 0:0

Динамо (Москва) – Уфа – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ваньек, 45; 1:1 – Зотов, 87.

Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-Петербург)

Гол: 0:1 – Кокорин, 61.

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 3:4 (2:0)

Голы: 1:0 – Глушаков, 30; 2:0 – Адриано, 43; 2:1 – Баринов, 48; 2:2 – Ал. Миранчук, 68; 2:3 – Коломейцев, 83; 2:4 – Фернандеш, 90+1; 3:4 – Промес, 90+2.

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:0

Тосно – СКА-Хабаровск – 0:0

Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала) – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Жонатас, 4; 2:0 – Карадениз, 16; 3:0 – Жонатас, 31; 4:0 – Набиуллин, 62; 5:0 – М'Вила, 85; 6:0 – Лестьенн, 87.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тосно СКА-Хабаровск Урал ЦСКА Спартак Локомотив Рубин Анжи Амкар-Пермь Зенит Динамо Уфа Ростов Краснодар Ахмат Арсенал
Комментарии (143)
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Диктор
1503160031
В равных составах вы как щенки проигрывали,а Алексея Миранчука вообще удалять нужно было-такое впечатление что судил в сторону паровоза.
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Zenitovec1990
1503160060
Болельщиков Локо с победой, а болельщиков остальных команд РФПЛ с очередным поражением Спартака
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Serjoga
1503160787
Железнодорожникам спасибо за "бальзам на душу"! Хорошо сыграли! А спартаковцы пусть репетируют "нырки" и "повышают артистизм"! Здесь Самедов одну карточку отхватил за нырок, а в ЛЧ такие карточки будут хватать в каждом матче! Там все принципиальные судьи, да еще если приплести политику, то Спартак будет каждый матч в девятером заканчивать!
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Таганский
1503216930
Удачи Ростову!!
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a-rakhmatov
1503230677
Ждем очередной победы Ростова!!!......удачи дончанам)))
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3JIou KeKcuK
1503247267
Что за Динамо не справилось с Уфой? Может наоборот? Уфа не справилась с Динамо?
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zenit2012
1503249723
А, где наш Лестер? 10-е место это круто!!!
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Zeff
1503256958
Зенит - чемпион. Спартаку похороны, скромные.
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Сибирь за Спартак
1503317265
Грозненцы сегодня должны обыграть туляков.
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Поль
1503346508
Много людей уверяют меня и мне подобных болельщиков Спартака в том, что нынешнее положение в таблице - это его место. А я, и остальные болельщики спартака и болельщики других клубов точно знают, что место красно-белых гораздо выше. Но когда я вижу, что Терек проигрывает 4 игры к ряду, я спокойно это воспринимаю и считаю, что для терека - это и есть справедливое положение.
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