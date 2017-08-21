Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Арсенал» одержал выездную победу над «Ахматом»

    В понедельник, 21 августа, завершится седьмой тур российской Премьер-лиги. В заключительном матче встретятся в Грозном местный «Ахмат» и тульский «Арсенал». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

    Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

    Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ткачев, 30; 1:1 – Садаев, 75; 1:2 – Джорджевич, 76.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 0:0

    Динамо (Москва) – Уфа – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ваньек, 45; 1:1 – Зотов, 87.

    Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-Петербург)

    Гол: 0:1 – Кокорин, 61.

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 3:4 (2:0)

    Голы: 1:0 – Глушаков, 30; 2:0 – Адриано, 43; 2:1 – Баринов, 48; 2:2 – Ал. Миранчук, 68; 2:3 – Коломейцев, 83; 2:4 – Фернандеш, 90+1; 3:4 – Промес, 90+2.

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:0

    Тосно – СКА-Хабаровск – 0:0

    Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала) – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Жонатас, 4; 2:0 – Карадениз, 16; 3:0 – Жонатас, 31; 4:0 – Набиуллин, 62; 5:0 – М'Вила, 85; 6:0 – Лестьенн, 87.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2017 21:57
    Рекомендуем
    Комментарии117
    ...
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 22 августа 2017, 15:34

      Молодцы,жаль что по тв не показали..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 августа 2017, 13:18

      Арсенал отличная игра, видно руку Божевича.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 22 августа 2017, 13:16

      Либо у Кононова советчиков много, либо не его команда. Скорее всего первое. Тренер хороший, но сейчас удачи ему не пожелаешь. Жаль, что с Краснодаром у него непонятки вышли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 22 августа 2017, 10:32

      Арсенал с красивой победой на выезде, это дорогого стоит. Молодцы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 22 августа 2017, 10:16

      Следующая игра с ЦСКА причем в Москве.....даже представить страшно что они сотворят с Ахматом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 22 августа 2017, 08:52

      нежданчик..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Veld_Ok 22 августа 2017, 08:43

      Тула удивила и победой и игрой. Эта победа дорогого стоит.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 > Veld_Ok 22 августа 2017, 10:19

      Божевич нашел свою команду он с ними сделает то что сделал с Амкаром тех лет когда они вышли в европу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +404

      tilham 22 августа 2017, 08:18

      Когда Ахмат был Тереком ему везло больше, не фортовое имя

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      petrovich666 > tilham 22 августа 2017, 12:14

      сначала станут чемпионами чечни, а потом их взорвут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 августа 2017, 05:06

      Весьма неожиданно. Но спесь с Ахмата сбили.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 22 августа 2017, 00:30

      ну вот и кононову конец

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11