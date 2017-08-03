Часть зрителей не успела на матч «Зенит» – «Бней-Иегуда» из-за очередей на входе

Санкт-петербургский «Зенит» не смог должным образом организовать проход болельщиков на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды». Из-за этого существенная часть болельщиков вместо созерцания игры находится в очереди на досмотр.

Факт подобной организации вызывает настороженность в преддверии топ-матча против московского «Спартака», который состоится 6 августа.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию поединка «Зенит» – «Бней-Иегуда».