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    Часть зрителей не успела на матч «Зенит» – «Бней-Иегуда» из-за очередей на входе

    Санкт-петербургский «Зенит» не смог должным образом организовать проход болельщиков на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды». Из-за этого существенная часть болельщиков вместо созерцания игры находится в очереди на досмотр.

    Факт подобной организации вызывает настороженность в преддверии топ-матча против московского «Спартака», который состоится 6 августа.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию поединка «Зенит» – «Бней-Иегуда».

    Источник: «Советский спорт»

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    03.08.2017 20:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 4 августа 2017, 14:17

      Я лично пришел в 19-30 к рамкам, в 19-45 был на месте. Но очередь скапливалась уже. и реально народ дошел ко второму тайму только. Большой стадион, надо приходить раньше! Еще не привыкли после Петровского... И дело даже не в досмотрах, а просто его по факту обходить дольше, идти до него дольше, внутри перемещаться дольше. Все тоже самое было на КК, я сам на один матч пришел с опозданием, потом просто стал выходить на 40 минут раньше из дома и все.
      Самое интересное было после матча...в 8-х воротах (гейт) было такое скопление на выход...это просто жесть. Организаторы открыли мало рамок на выход...была толпища...

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      Рейтинг: +16

      Spbq 4 августа 2017, 02:09

      Не знаю. С другом были сегодня на матче, нашли более живую очередь и прошли минут за 15...

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 августа 2017, 23:16

      Их специально подольше шмонали, чтобы на Спартак пришли заблаговременно. А сегодня, они не много потеряли.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 августа 2017, 21:17

      Надо раньше приходить, безопасность превыше всего

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      Рейтинг: +383

      Docentusa > Zubo 3 августа 2017, 21:57

      Какая безопасность?! Я прихожу на Стадфорд бридж (Лондон) за 20 минут до начала и никогда не было проблем!!!! Это Россия , детка!)))

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 3 августа 2017, 21:13

      на урал- зенит три года назад при первом матче скб-банк арены также было, но с тех пор нормализовалось, а зенит...

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      Рейтинг: +2269

      dyema 3 августа 2017, 21:06

      Пора привыкать приходить раньше на стадион.
      Меры безопасности превыше всего.

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