Часть зрителей не успела на матч «Зенит» – «Бней-Иегуда» из-за очередей на входе

Я лично пришел в 19-30 к рамкам, в 19-45 был на месте. Но очередь скапливалась уже. и реально народ дошел ко второму тайму только. Большой стадион, надо приходить раньше! Еще не привыкли после Петровского... И дело даже не в досмотрах, а просто его по факту обходить дольше, идти до него дольше, внутри перемещаться дольше. Все тоже самое было на КК, я сам на один матч пришел с опозданием, потом просто стал выходить на 40 минут раньше из дома и все.
Самое интересное было после матча...в 8-х воротах (гейт) было такое скопление на выход...это просто жесть. Организаторы открыли мало рамок на выход...была толпища...
Санкт-петербургский «Зенит» не смог должным образом организовать проход болельщиков на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды». Из-за этого существенная часть болельщиков вместо созерцания игры находится в очереди на досмотр.
Факт подобной организации вызывает настороженность в преддверии топ-матча против московского «Спартака», который состоится 6 августа.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию поединка «Зенит» – «Бней-Иегуда».