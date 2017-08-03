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  • Часть зрителей не успела на матч «Зенит» – «Бней-Иегуда» из-за очередей на входе

Часть зрителей не успела на матч «Зенит» – «Бней-Иегуда» из-за очередей на входе

3 августа 2017, 20:36
7

Санкт-петербургский «Зенит» не смог должным образом организовать проход болельщиков на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды». Из-за этого существенная часть болельщиков вместо созерцания игры находится в очереди на досмотр.

Факт подобной организации вызывает настороженность в преддверии топ-матча против московского «Спартака», который состоится 6 августа.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию поединка «Зенит» – «Бней-Иегуда».

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Зенит
Комментарии (7)
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dyema
1501783616
Пора привыкать приходить раньше на стадион. Меры безопасности превыше всего.
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овертайм
1501784025
на урал- зенит три года назад при первом матче скб-банк арены также было, но с тех пор нормализовалось, а зенит...
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Zubo
1501784251
Надо раньше приходить, безопасность превыше всего
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vitvik
1501791389
Их специально подольше шмонали, чтобы на Спартак пришли заблаговременно. А сегодня, они не много потеряли.
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Spbq
1501801785
Не знаю. С другом были сегодня на матче, нашли более живую очередь и прошли минут за 15...
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zlobny_zenitos
1501845474
Я лично пришел в 19-30 к рамкам, в 19-45 был на месте. Но очередь скапливалась уже. и реально народ дошел ко второму тайму только. Большой стадион, надо приходить раньше! Еще не привыкли после Петровского... И дело даже не в досмотрах, а просто его по факту обходить дольше, идти до него дольше, внутри перемещаться дольше. Все тоже самое было на КК, я сам на один матч пришел с опозданием, потом просто стал выходить на 40 минут раньше из дома и все. Самое интересное было после матча...в 8-х воротах (гейт) было такое скопление на выход...это просто жесть. Организаторы открыли мало рамок на выход...была толпища...
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