Горецка заявил, что не принимал решения перейти в «Баварию»

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка подчеркнул, что не имеет никакой договоренности с «Баварией». По словам 22-летнего игрока, он лично объявит о своем решении относительно дальнейшей карьеры, когда придет время.

Ранее сообщалось, что трансфер хавбека в мюнхенский клуб почти завершен. Также, по информации СМИ, на немца претендуют «Ювентус» и «Милан».

«У меня нет никакой договоренности с «Баварией», это полная чепуха. Я понимаю, конечно, что этот вопрос занимает людей, но я дал понять, что объявлю о своем решении, как только приму его.

Пока не достигнуто никакого соглашения по новому контракту с «Шальке», не могу сказать вам ничего нового. Я не устанавливал никакого дедлайна в этом вопросе. Решение зависит от многих факторов, и это вовсе нелегко.

Я не намерен спешить и напрягаться по этому поводу», – сказал Горецка.

Нынешний договор Горецки с кабальтовыми рассчитан до лета 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 23 миллиона евро.