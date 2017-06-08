Дивизион «8х8». 2-ой тур. Точки над i

В Дивизионе «8х8» все окончательно становится на свои места. Авангард, после вчерашней победы, уже точно никто не догонит. Селтик в нервном противостоянии с «модниками» обеспечил себе медали серебряного отлива. Но интрига все-таки остается, ведь совершенно неясно кто станет третьим. После 6-го тура круг сузился до двух команд, которые и выяснят, кто же станет бронзовым призером. И если Профиту достаточно ничьей, то Селтику-2 нужна только победа. Обе команды быстрые и взрывные, тем интереснее будет наблюдать за этим поединком.

Профит – Регион-13 – 3:0

Игравший с одной заменой Регион весь первый тайм смотрелся довольно солидно и периодически «жалил» соперника. Профит же, как им и свойственно играл в быстрый, даже скорее в молниеностный футбол. В середине первого тайма фланговая атака, с дальнейшим навесом в штрафную, была успешно реализована ударом головой Дмитрия Фаттахова. В конце тайма Яковлев грубо сфолил на Ахукове, после чего последний на поле вернуться уже не смог. Градус матча тут же был повышен, что в перерыве привело к удалению Яковлева.

Во втором тайме страсти поутихли и команды играли более спокойно. За 10 минут до конца матча, в ходе безрезультатных попыток сравнять счет, Регион начал сдавать позиции. На 40-й минуте Зарзанд Абраамян изумительно подал с углового точно на голову Лобкова, который эффектно послал мяч в дальнюю девятку. А под занавес встречи Михаил Забиров здорово посадил защитника на «пятую точку» и беспрепятственно пробил в дальний от Гарькина угол. 3:0 – уверенная победа Профита.

Газпром межрегионгаз Москва – Селтик-2 – 0:5 т

Команде Газпром Межрегионгаз Мск. засчитано техническое поражение за неявку.

Трансгарант – Авангард – 2:4

Авангард, в случае победы, за тур до окончания чемпионата становился чемпионом. И в долгий ящик откладывать свое чемпионство они не стали. К 15-й минуте счет был доведен до комфортных 3:0 в их пользу. Дублем отметился Максим Бунтов, а третий гол оформил защитник «ястребов» Юрий Козлов. Такое преимущество позволило гостям весь оставшийся матч играть по счету.

К слову сказать, Трансгаранту надо отдать должное, так как вторая половина встречи закончилась в их пользу. Особенно, у хозяев себя проявил капитан команды Константин Зотов, он забил сам и ассистировал Илье Шубу. Авангард приехал на игру почти всей дружиной! 20 человек было в заявке на эту игру, видимо вкус чемпионства хотели ощутить все игроки команды. Золотой матч удался!

Селтик – Wildberries – 3:2

Самый захватывающий поединок проходил на первом поле, ближе к изумленной публике.

Ягодки были действительно дикие! Вряд ли кто-то мог предположить, что «кельты» не смогут забить сопернику целых 35 минут! Хотя все шансы для этого были. В середине первого тайма в ворота Никиты Козюхина был назначен пенальти. Исполнять пошел Алексей Ерошкин, но его удар нашел голкипера, угадавшего направление мяча. Вайлдберриз, окрыленный успешной игрой вратаря, начал атаковать и одна из них была реализована Артемом Степановым, замкнувшим в штрафной передачу Тараненко. На перерыв команды ушли с минимальной разницей в счете.

Второй тайм нам сулил серьезную интригу. Селтик мог поставить под вопрос свои серебряные медали. До 35-й минуты Козюхин творил в воротах невероятные вещи, казалось, что мяч просто не может пролететь мимо. Селтик давил, а «ягодные» искали развитие успеха в контратаках. И вот, назначен штрафной вблизи от ворот… к мячу подошел опытный Дамир Курамшин … и зарядил снаряд мимо стенки и закрытого толпой игроков Козюхина. После забитого гола Селтик настолько воспрял духом, что начал с еще большим рвением дожимать соперника. На 39-й минуте все тот же Курамшин оформил дубль и вывел «кельтов» вперед, а на 47-й Ерошкин исправился за пенальти и забил с игры важнейший мяч. Wildberries сделали попытку вернуть надежду, хотя бы на ничью. После шикарного розыгрыша штрафного в одно касание Илья Пилипенко сократил счет до минимума, но за оставшуюся минуту Селтик мяч так и не отдал, завершив матч в свою пользу.