Дивизион «6х6». 6-ый тур. Предрассветная ясность

Предпоследний тур квалификации дивизиона 6х6 внес еще большую ясность в то, кто-то в какой дивизион попадет. В основном, побеждали те, кто и должен был. Но не обошлось и без сенсаций.

Группа А

Мегаполис – АльфаСтрахование – 2:2

Мегаполис упустил свой шанс побороться за место в Золотом плей-офф.

И ведь «горожане» вполне себе наиграли на победу в этом матче. Почти всю встречу они контролировали ход происходящего, много атаковали и строго действовали в обороне. Вот только реализация созданного у них была крайне невелика. В принципе, они могли выигрывать матч еще в первом тайме, но вместо этого на табло горели цифры 0:0. Но вот наступила вторая половина и с интервалом в 6 минут Александр Сунцов дважды отправил мяч в ворота Дмитрия Лопатина. И на этом, казалось, матч закончился. Видимо, так показалось и «горожанам». Они попытались перевести игру на автопилот, но АльфаСтрахование была явно против. Практически не имея турнирной мотивации, «Альфа» крайне настырно пошла вперед, и сначала сократила отрыв, а затем за три минуты до конца встречи счет сравняла, чем поставила шлагбаум на пути Мегаполиса в Золотой плей-офф.

FC Paroc – АКАДО телеком – 4:5

В крайне драматичном матче АКАДО смогли заработать 3/4 путевки в Золотой плей-офф.

Команды наравне подались весьма матч. Правда, всегда в роли убегающего было АКАДО, а Paroc – догонял. Это получалось у них трижды: со счета 0:2, 2:3 и 3:4. При чем в последнем случае Алексей Мишуков уравновесил цифры на табло за минуту до конца встречи. И казалось, что матч так и закончится ничьей. Досадной для АКАДО и трудовой и честно заработанной для Parocа. Но не тут-то было. «Шашечные» проявили крепость духа, и вместо того чтобы посыпать голову пеплом, в концовке провели еще одну мощную атаку, результатом которой стал пятый гол, победа в матче и вожделенная вторая строчка за тур до конца квалификации. Отдельно стоит отметить в составе АКАДО Андрея Лаухтина, который оформил хет-трик.

InStat – ФК Эггер – 0:5

Эггер продолжает свою уверенную поступь по квалификации.

На этот раз в поверженных оказался InStat, который в прошлом туре внезапно обыграл АКАДО. Но второй тур подряд у «интернационала» этот трюк не прошел. «Егеря» спокойно контролировали ход встречи. Единственное, они достаточно долго не могли забить. Голкипер Дмитрий Матюшин вместе с оборонцами 21 минуту не позволяли лидерам группы отправить мяч в свои ворота, но затем Александр Гусев все-таки пробил эту крепость, а через пару минут Максим Вагнер удвоил счет, и почти все в этом матче стало понятно.

На данный момент кажется, что Эггер на ряду с РосНОУ – самые стабильно сильные коллективы, и именно им предстоит решать, кто же станет чемпионом в Золотом плей-офф. Но почему-то не отпускает ощущение, что и InStat в Бронзовом плей-офф сможет навести шороху.

НИТИ им. П.И. Снегирева – ЗАЭС – 7:2

Быстро оправившись от разгрома в прошлом туре, НИТИ в этот игровой день устроили разгром сами.

Хотя первый тайм не давал нам ни одного намека на подобный исход встречи. Более того, стартовые 25 минут остались за «зайцами». Казалось, что они чуть лучше смотрятся в равной игре, и за счет большего опыта смогут добиться положительного для себя результата. Но вторая половина стала провалом за ЗАЭСа и триумфом для НИТИ. В ворота Александра Бедова влетело 6 мячей, каждый из которых все ближе к уверенному выходу в Серебряный плей-офф. Активнее всего светлое «серебряное» будущее для «снегиревцев» приближал Василий Чумаков, на счету которого 4 гола и 2 ассиста. Более того, не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что НИТИ имеет хоть и небольшой, но шанс попасть в Золотой плей-офф, заняв одно из «счастливых» третьих мест, но для этого должно достаточно много всего сойтись.

Группа В

Actionpay – Мосинжпроект – 0:6

Дуэль аутсайдеров квалификационной группы В особой интриги с собой не принесла.

Перед игрой казалось, что команды достаточно равны, и встреча получится интересной и упорной. Интересной она получилась, а вот упорства ей явно не доставало. Точнее, не доставало ей того, чтобы Actionpay реализовывал свои моменты, ведь не смотря на счет «инженеры» имели не такое уж и огромное игровое преимущество. Просто они смогли забить очень многое, из того, что создали, а «пэевцы» – ничего. Но не стоит и забывать, что отлично сыграл вратарь Мосинжпроекта Андрей Исаев, который пару раз откровенно спас свою команду. Впереди же у «инженеров» солировал Антон Трубачев, который стал автором каре, да еще и результативной передачи. В турнирном плане эта победа мало, что дала Мосинжпроекту, зато в плане психологии, думается, ее значимость переоценить сложно.

РэйлСофт – ТехноНиколь – 3:2

ТехноНиколь упустили последний шанс зацепиться за Золотой плей-офф.

Мы ждали этого весь сезон. Когда же РэйлСофт выиграет, в тот момент, когда от их этого не особо ждешь? И вот случилось. Строго сыграв в обороне, «рэйлы» имели большую вольготность в атаке. Все-таки им не нужно было забивать много мячей. Лишь на один больше, чем соперник. С чем они успешно и справились. Более того, они ни разу за матч за позволили «ТеНи» выйти вперед. Только отыгрываться и сравнивать счет. «Николевцы» же в свою очередь отнюдь не провалили эту встречу. Просто, видимо, они слегка недооценили соперника. Ведь они участвуют в ФБЛ впервые и могли не знать, что РэйлСофт может в любой момент обыграть любого соперника.

Ярче всех себя в составе проявили Алексей Михеев, автор дубля, и Дмитрий Акимов, на счету которого два ассиста на Михеева и собственный гол.

РОНЦ – Ашан – 1:4

В этом матче грянула главная сенсация игрового дня.

Неладное РОНЦ мог почувствовать еще в первом тайме, когда после быстрого обмена голами в дебюте, игра пола на встречных курсах, и даже с легким налетом преимущества Ашана. И как не старался лидер таблицы, забить в ворота Александра Копенкина он больше не мог. Второй тайм и вовсе начался с активного штурма ворот «команды с птичкой», и только жуткая реализация собственных атакующих востремлений помешала РОНЦу забить второй, и даже третий гол. Ну, и Копенкин, конечно, отыграл здорово. А затем на авансцену вышел Алексей Сюзев, который до этого в чемпионате отличился лишь дважды. Здесь же он оформил хет-трик за 17 минут чистого времени. Контраргументов на это у РОНЦа просто не было. Более того, они могли пропустить и больше, ведь ожидаемо раскрылись и пошли вперед, но в каких-то моментах спасал Дмитрий Казаков, а где-то поймавшие кураж игроки Ашана уже и немного пижонили. В общем, РОНЦ неожиданно спотыкается и отдает первую строчку в группе вновь во владения Алмаза.

Аэроэкспресс – АЛМАЗ – 0:7

Алмаз вновь напомнил себя начала сезона, крупно и уверенно обыграв Аэроэкспресс.

Уже первый тайм закончился с весьма недвусмысленным итогом – 4:0 в пользу участника Золотого плей-офф. «Небесно-синие» играли очень вдохновенно, как будто с их ног сняли гири, которые явно им мешали в предыдущих турах. Ведь от лидеров своих групп мы ждем не только побед, но и красивой и яркой игры. Алмаз нам ее наконец вновь показал. При этом было видно, что команда нуждается именно в крупной победе, чтобы вновь возродить в себе уверенность в запасе собственной мощи. Туи еще, как нельзя кстати оступился РОНЦ, и эта победа вывела Алмаз на первую строчку в таблице.

Наибольший вклад в эту победу своей команды внесли Эдуард Кашапов, который дважды забил и один раз отдал передачу, и автор трех успешных ассистов Рустам Рамазанов. Посмотрим, что покажут нам они вместе с партнерами в последнем туре квалификации в матче с РОНЦем.

Группа С

Гефест – МегаФон – 7:1

Мегафон наконец вырвался из замкнутого круга плясок вокруг счета 2:2, но вряд ли это для них будет утешением после этого матча.

Гефест походит на тяжелый камень, который долго сползал к обрыву, но затем покатился вниз, сметая все на своем пути. Только «кузнецы» движутся вверх. Вот сейчас бы им сыграть с РосНОУ… Впрочем, такой вариант отнюдь не исключен в играх на вылет. Пока же они без особых сантиментов разобрали на винтики Мегафон, вновь обеспечив себе нужный результат уже к перерыву, пусть и не столь ярко, как это было неделю назад с Социумом. Мегафон же сложно в чем-то упрекнуть. Они играли в свой футбол, старались навязать хоть какую-нибудь борьбу сопернику, но оказались биты в честном бою. Самое неприятное для них, что в последнем туре их поджидает РосНОУ, что крайне снижает их шансы на Серебряный плей-офф.

Ярче всех себя в составе победителей проявил Александр Трубников, который отдал голевую передачу в самом дебюте встречи, а затем трижды сам отправил мяч в ворота Дмитрия Седлова.

ФК СОЦИУМ – RussRolls – 3:7

RussRolls вспомнили залихватское начало сезона и крупно обыграл Социум.

Основные события этой встречи произошли в третьей ее четверти, в ходе которой «роллы» четырежды пробили Алексея Леонтьева, чем свели на нет неплохую игру Социума в первом тайме, который закончился ободными «двойками» на табло. Но после такого голопада, о ничьей говорить уже было как-то и неуместно даже. К чести Социума, они не бросили играть и даже смогли забить третий гол, чем, впрочем, лишь разбавили неприглядную для себя картину второго тайма.

Наибольший вклад в личную статистку и в победу команды внес игрок RussRolls Олег Григорьев. На его счету хет-трик и голевая передача. «Роллы» еще могут пробраться в Золотой плей-офф, но сделать это им будет крайне и крайне проблематично.

РосНОУ – Кордиант – 5:0

Команде Кордиант засчитано техническое поражение 0:5

ППО ГК Росатом – Энвижн Груп – 6:5

Росатом продолжает свою победную серию, но в этот раз очередной шаг по лестнице успеха дался им крайне нелегко.

Ведь чем был интересен этот матч. И Росатом, и Энвижн переломили ход сезона и очень сильно прибавили уже по ходу чемпионата. Вплоть до того, что обе претендовали на Золотой плей-офф. И матч между ними получился ожидаемо напряженный. Ход этой равной встречи решили 7 минут в последней четверти матча, в ходе которых в ворота голкипера Энвижна Александра Щекочихина влетело 3 гола, которые превратили счет 3:3 в 3:6 в пользу «атомных». Игра была, по сути, сделана. Но к чести «вижнов» они не только не бросили играть, но в самой концовке еще и отыграли два гола. На секунду даже показалось, что сейчас они совершат крайне впечатляющий камбэк, но эти мысли развеял финальный свисток. Возможно, Кашапову и партнерам чуть-чуть не хватило времени.

Ярче всех себя в этом матче проявил Роман Верма, который поучаствовал в пяти голах своей команды. Дважды забил сам и трижды ассистировал партнерам.