Дивизион «6х6». 5-ый тур. Повышая градус

Команды дивизиона 6х6 чувствуют приближение решающих матчей, а для кого-то они и вовсе уже наступили, и стараются уже сейчас начать показывать все, на что способны. Дабы потом не было мучительно поздно.

Группа А

FC Paroc – НИТИ им. П.И. Снегирева – 11:1

FC Paroc неожиданно легко расправился над НИТИ им. Снегирева.

При этом первый тайм даже не намекал на то, что счет в итоге будет двухзначный. FC Paroc имел, конечно, позиционное преимущество, которое и конвертировал в голы, но «снегиревцы» выглядели ненамного хуже, и мы даже могли подумать о их камбэке. Эти мысли подкрепил и тот факт, что НИТИ отыграли один гол в начале второй половины, но дальше мячи влетали только в их ворота. При чем в непропорционально большом количестве. Особенно в этом деле усердствовал Евгений Лисица, на счету которого по итогам матча оказался покер, к которому от присовокупил еще и два ассиста. Это поражение больно ударило не только по самолюбию НИТИ, но и по их турнирному положению. Уверенный подъем сменился пробуксовкой на пятой позиции.

АльфаСтрахование – ЗАЭС – 3:3

Альфа и ЗАЭС расписали отнюдь не дружественную ничью.

Обеим командам перед началом встречи отступать особо было некуда, и они выходили на поле только за победой. Видимо, эта обоюдная накачка и повлекла за собой россыпь голов в первые 11 минут, результатом которых стал счет 2:2 в пользу атакующего футбола. Но затем команды, слегка выпустив пар, заиграли более сдержанно, задумываясь и об обороне тоже. Результативность сразу упала, а вот количество борьбы на поле возросло. Но на перерыв в лидерах ушла АльфаСтрахование.

Второй тайм прошел в волнообразных попытках ЗАЭС сравнять счет, которые увенчались успехом лишь за 6 минут до конца встречи, когда Андрей Емелин забил свой второй гол в этой встрече, а при условии наличия у него в активе еще и голевой передачи, его смело можно назвать MVP матча.

АКАДО телеком – InStat – 1:2

InStat наконец набрал первые очки в сезоне, причем сделал это в матче против очень достойного соперника.

«Интеру» в этом сезоне постоянно чего-то не хватало для набора очков. Какого-то фарта, что ли, без которого в футболе никуда. И этот фарт вместе с эмоциональным зарядом, и надежной игрой пришли вместе с камерунским вратарем Бенжамином Банлоком. Африканец, не срываясь в какие-то умопомрачительные сэйвы все же провел очень хороший и уверенный матч, а самое главное зарядил на борьбу своих защитников, которые бились на поле, как в последний раз. Конечно, пропущенный гол на 90% вина Банлока, который не удержал мяч после неопасного удара головой, но этот ляп он вдоволь отработал в других эпизодах. Нашелся свой герой у InStat и в атаке. Им стал Артем Тумасян, который забил по голу в каждом из таймов, чем и обеспечил своей команде викторию.

Нужно признать, что АКАДО просто не повезло попасть под момент ренессанса соперника. Играли они все так же, как и всегда неплохо, но до страсти «Интера» а этом матче им было далеко.

ФК Эггер – Мегаполис – 5:1

Эггер продолжает свое победное шествие по квалификационной группе.

Правда, начался этот матч для них весьма неудачно – счет открыли «горожане». И после взятия ворот от Ивана Иванушкина Мегаполис практически весь тайм достойно держал оборону, не забывая иногда и пытаться забить второй в контратаке. И кто знает, удержи они преимущество до перерыва, как бы сложилась игра. Но на 21-ой минуте Михаил Овчинников сравнял счет, и Эггер успокоился. В том плане, что они подавили в себе волнение, что наступил тот самый день, когда «ничего не летит».

И эта успокоенность, казалось, сыграла даже злую шутку с «егерями». Иначе, как объяснить тот факт, что второй мяч они забили только за 10 минут до конца встречи? Ведь не только же в слаженной игре Мегаполиса в обороне дело. Зато потом, когда «горожане» были вынуждены пойти вперед, Эггер получил столь любимое пространство на половине поля соперника и отправил в ворота Александра Суханова еще 3 гола, сделав свою победу куда более солидной.

Группа В

РэйлСофт – actionpay – 6:1

Actionpay не смогли развить успех прошлого тура и крупно уступили РэйлСофту.

Казалось, что все эмоции, все силы и всю удачу «пэевцы» оставили в прошлом четверге. В этот же раз, они сыграли весьма блеклый матч, который не смогли спасти даже высокой самоотдачей. Но ведь их неудачной игрой еще нужно было суметь воспользоваться. «Рэйлы» в этом сезоне уступает себе образца прошлых лет во многих компонентах, но в этой игре они наконец смотри показать свежий и атакующий футбол, который принес им необходимый результат. Идейным вдохновителем для команды выступил Алексей Михеев, который отметился дублем и в графе «голы», и в графе «передачи».

Эта победа вряд ли что-то кардинально изменит в турнирной судьбе РэйлСофта, но, согласитесь, выигрывать все равно всегда приятно, даже, если и не решаешь какие-то сверхзадачи.

АЛМАЗ – Мосинжпроект – 3:1

Алмаз исправился перед самими собой за осечку в прошлом туре.

Ведь с первых минут было видно, что мысли о ничьей с actionpay сидят в головах игроков в небесно-синих футболках. Но они смогли превратить их из источника волнения в источник мотивации. И пусть победа получилась не разгромной, «не уверенной» ее назвать уж точно нельзя. Алмаз весь матч контролировал ход происходящего на поле, и, если бы не хорошая игра голкипера «инженеров», мяч мог бы залететь в его ворота и больше трех раз. Но титул героя встречи у него перехватил Эдуард Кашапов, который отметился дублем. Не стоит забывать, что очная встреча с РОНЦем и Алмаза еще впереди, так что борьба за победу в квалификационной группе В еще только начинается.

ТехноНиколь – РОНЦ – 0:3

РОНЦ по накатанной схеме, без шума и пыли, обыграл очередного соперника.

И вновь залогом их успеха стали быстро открытый счет и уверенная игра в обороне. Вообще, РОНЦ одна из лучших команд лиги в игре по счету. Как говорили в легендарном фильме ДМБ: «В этом наша сила. В этом наша стратегия». В итоге, ТехноНиколь 47 минут безуспешно пытались отквитать гол, забитый Даниилом Бурцевым. И ведь на гол они наиграли, и ничья казалась даже весьма справедливым исходом. Но в концовке «ТеНи» окончательно бросились шашки наголо, РОНЦ добил их двумя контрольными голами, коими авторами стали Алексей Быков и вновь Даниил Бурцев. РОНЦ оставил за собой звание одной из самых надежных оборон лиги. Интересно будет проверить их редуты в матчах Золотого плей-офф. Ну, или для начала, во встрече с Алмазом.

Ашан – Аэроэкспресс – 4:2

Ашан одерживает вторую победу подряд и уверенно рвется в Серебряный плей-офф.

Этот матч стал классическим образчиком встречи, где команда, вроде, атакуют одинаково много, но у одной из них чуть лучше исполнители, и они за счет этого добиваются результата. И, действительно, ведь нельзя сказать, что Аэроэкспресс проиграл борьбу за инициативу. Они были не менее активны, чем «команда с птичкой», но вот атаки, а как следствие, и голы давились им с куда большим скрипом. У Ашана же тон задавали Евгений Борчиков и Муслим Муслимов. Первый стал автором двух голевых передач, а второй своим дублем, по сути, и принес команде победу. Справедливости ради, у «Аэро» тоже нашелся человек, что смог разродиться дублем. Вот только усилий Сергея Акопова не хватило даже для итоговой ничьей.

Ашан уже обеспечил себе путевку в Серебряный плей-офф, но у них еще есть возможность побороться за одно из мест в главном турнире сезона.

Группа С

ФК СОЦИУМ – Гефест – 1:12

Гефест в изящном стиле обеспечил себе место в Золотом плей-офф.

Есть такое расхожее выражение «Исход матча был решен уже после первого тайма». Обычно так говорят после успеха в первой половине со счетом 4:0, 5:0… А вот Гефест выиграл первые 25 минут со счетом 9:0, что стало рекордом Федеральной Бизнес-лиги. Придавать это событие анализа практически бесполезно. Счет говорит сам за себя. «Кузнецы» забили все, что могли, а оборона Социума трещал по швам во всех местах, где это вообще было возможно. Второй тайм, правда, не стал продолжением первого. Обе команды потеряли особый интерес к счету, и сыграли в весьма легковесный и не заточенный под результат футбол, основной составляющей которого стали долгие перепасовки Гефеста у ворот соперника.

Активнее всех «накрутил» себе статистику Александр Трубников, на счету которого 7 голов и одна результативная передача. Как мы видим, не долго держался в топе лучшей результативности за матч результат игрока Энвижна Давида Кашапова.

Энвижн Груп – РосНОУ – 0:13

Энвижн прервал свой взлет, столкнувшись с реактивным истребителем из РосНОУ.

Главным разочарованием для РосНОУ по итогам этого матча стало то, что Дмитрий Чугунов не смог повторить результат Давида Кашапова, и забил «всего» 6 голов. Других поводов для расстройства у «студентов» не было. Они буквально смели соперника с площадки, не дав никому усомниться в том, что являются гегемоном этой отборочной группы. Энвижн же сопротивлялись как могли, но против катка, который по всему периметру обвязан ломами прием найти официально невозможно. Впрочем, это поражение отнюдь не закрывает для воспрявших духом в последнее время «вижнов» путь в Серебряный плей-офф. Нужно лишь побыстрее забыть этот матч и показать свой лучший футбол в двух оставшихся встречах.

RussRolls – ППО ГК Росатом – 2:6

Эти команды имеют противоположные судьбы в этом сезоне. «Роллы» хорошо начали, но сейчас сползают все ниже, а вот «атомные», напротив, активно наверстывают упущенное.

Основные события этой встречи пришлись на тайм второй. В первом лишь был дежурно открыт счет игроком Росатома Сергеем Кутузовым. А вот во второй половине взятий ворот было уже куда больше. И большинство из них были в ворота Ильи Пирожкова. Росатом будто бы пробудился из летаргического сна в последних встречах, заиграв так, как от него ждали с самого начала сезона, и это стало активно давать результат. Активнее всех себя в этом матче проявил Илья Мещеряков, который сам дважды забил и еще один раз ассистировал партнеру.

Росатому тяжело дует войти в дуэт лучших третьих мест и пробиться в Золотой плей-офф, но с такой игрой их вполне можно считать фаворитами Серебряного, главное, чтобы не началась хандра родом из дебюта этого сезона.

Кордиант – МегаФон – 2:2

Мегафон опять сыграл вы сами знаете с каким счетом.

Но в этот раз, это была история героического спасения. Кордиант забойно начал матч и уже к 3-ей минуте вел 2:0, благодаря дублю Александра Юсупова. И после этого «Шинник» решил сыграть по счету, понимая, что 3 очка в этой встрече куда важнее яркой игры и лестных эпитетов после матча. И очень долго «черно-синяя» оборона во главе с Алексеем Суховым держала свои ворота в состояние созвучным с фамилией голкипера. Но концовка все-таки осталась за Мегафоном. Это, к слову, еще одна отличительная черта «марафонцев» – они отлично проводят последние минуты встречи, вырвав в них уйму очков. Вот и в этот раз, за 10 минут до конца встречи Алексей Петров сократил отрыв, а на последней минуте Артем Титов принес своей команде ничью. Стоит отметить, что оба эти гола были забиты с передачи Сергея Прокофьева.