Дивизион «6х6». 4-ый тур. Не в бровь, не глаз, а в АЛМАЗ

Четвертый тур дивизиона 6х6 наконец прошел при нормальной майской погоде и принес целый ряд неожиданных и просто интересных результатов. Главным же из них, конечно, стала потеря очков АЛМАЗом.

Группа А

НИТИ им. П.И. Снегирева – АльфаСтрахование – 7:1

НИТИ, как добротные санки, с каждым толчком руками, читай туром, разгоняются все быстрее.

В этой игре они просто-таки смели со своего жизненного пути АльфаСтрахование. Показалось, что тот факт, что «Альфа» открыла счет абсолютно не смутил, а даже раззадорил «снегиревцев». Особенно ярко себя проявил Василий Чумаков, который сыграл свой ярчайший матч в сезоне на данный момент, забив 4 гола и отдав 2 результативные передачи. Получается, он не поучаствовал лишь в одном из семи взятий ворот действующего чемпиона Бронзовой лиги. «Альфа» же все ближе к тому, чтобы начать защищать свой титул в «бронзе», хотя перед сезоном казалось, что команда может претендовать на участие в плей-офф, в чьем название числится более благородный металл.

Мегаполис – АКАДО телеком – 0:3

АКАДО тихой сапой вышли на чистое второе место в таблице.

Как и предписывают легенды, чтобы стать драконом, они предварительно убили дракона. Мегаполис перед этим туром значился основным преследователем Эггера, но в матче с «шашечными» не смог реализовать целый ряд собственных моментов. А вот АКАДО к реализации своих подходов отнесся рачительнее. Основным подспорьем для этого стала игра Андрея Лаухтина, который оформил дубль, и Павла Ермолы, который разжился для личной статистики двумя удачными ассистами. При условии, что с Эггером «шашечные» уже «отмучились», преград для выхода в Золотой плей-офф с такой игрой у них найти затруднительно. Мегаполис же еще вполне может побороться за одну из двух «золотых» третьих строчек.

ЗАЭС – ФК Эггер – 2:4

Победы Эггера в этом сезоне все больше воспринимаются как будничное явление.

«Егеря», действительно, проводят свой лучший сезон в ФБЛ, и уже сейчас смотрятся главными фаворитами Золотого плей-офф. Успех в этой игре им принесла вдохновенная игра связки Евгений Короткова и Давида Келехшвили. Евгений оформил хет-трик и все 3 раза он перед этим получал пас от Давида. А один раз «егеря» поменялись ролями и автором гола стал Келехшвили. И все это они уместили в 9 минут чистого игрового времени. Впечатляет. ЗАЭС же оппонировал гегемону группы по мере сил, и даже открыл счет, но все равно не смог ничего поделать с уверенной игрой соперника.

InStat – FC Paroc – 1:3

«Интер» продолжил свою неутешительную серию поражений.

И вновь, как и во многих матчах до того, смотрелась не хуже своего соперника. Даром, что Paroc открыл счет уже на первой минуте. Сделал это, к слову, Алексей Мишуков, который в день игры праздновал свое 34-летие. InStat сравнял счет уже в первой половине встречи, и игра пошла абсолютно равной с обоюдными шансами на успех. Казалось, что без очков самый интернациональный коллектив ФБЛ точно не уедет, но они провалили двухминутку в середине второй половины, когда Paroc дважды отличился, и это оказалось фатальным для них в этом матче. «Каменщики» же благодаря этому успеху остались в гонке за путевку в Золотой плей-офф.

Группа В

Мосинжпроект – Ашан – 2:3

Ашан продолжает чередовать победы и поражения. В этот раз была очередь побеждать.

Судьба матча была решена в его первой половине, которая закончилась 3:1 в пользу Ашана. И пусть счет не казался для «инженеров» катастрофическим, было подсознательно ощущение, что Ашан свое не отдаст. Уж больно не остро шла игра. Вообще 5 забитых мячей стали роскошью для того сдержанного футбола, что показали команды. Взрыв, который в итоге и обеспечил поступление 3 очков на счет «команды с птичкой», произошел лишь в концовке первой двадцатипятиминутки. За две минуты игрового времени Гейдар Джафарзаде оформил дубль, превратив 1:1 в тот счет, что был обозначен выше. Вов тором тайме Мосинжпроект сумел отыграть лишь один мяч, еще больше укрепив Джафарзаде в роли главного героя этой встречи.

РОНЦ – РэйлСофт – 9:2

РОНЦ наконец распрощался с репутацией команды, которая сухо обыгрывает своих оппонентов в один мяч. В матче с «рэйлами» они устроили настоящую голевую феерию.

Лидеры дивизиона забивали на любой вкус. Особенно в этом усердствовал Владимир Воротынов, который отметился пятью взятиями ворот. А его партнер Дмитрий Митрушкин уехал из Сокольников «всего лишь» с хет-триком. Казалось, что у РОНЦа залетало все, что они не смогли отправить в ворота соперников в предыдущих матчах. Но вместе с тем, и в обороне они сыграли далеко от идеала. «Рэйлы» дважды забили, а могли сделать это и еще раза 3-4, но их подводила реализация, а точнее ее отсутствие.

После осечки АЛМАЗа в матче с actionpay РОНЦ безальтернативно возглавили турнирную таблицу своей группы, и вряд ли захотят делить это теплое место с кем-то вновь.

actionpay – АЛМАЗ – 1:1

В этой игре грянула главная сенсация игрового дня.

Уж больно до этого у «небесно-синих» все было хорошо. Они крупно обыгрывали соперников, и на фоне почти пуританских викторий РОНЦа виделись незыблемым авторитетом для своих оппонентов по квалификации. И тут грянул гром. «Пэевцы» повязали грозного соперника по рукам и ногам, навязав ему бодание в центре поля с минимальным вовлечением в процесс игры ворот. Их даже не смутил пропущенный в середине первого тайма гол. Они его успешно сквитали в середине теперь уже второго тайма. И в концовке даже имели шанс забить победный гол, но не сложилось. Победить мог и АЛМАЗ. Такая возможность им представлялась не единожды, но, видимо, вся команда встала не с той ноги. Но, в конце концов, ничего смертельного для «небесно-синих» не произошло. Победы в оставшихся трех матчах гарантируют им выход из группы в Золотой плей-офф. И даже с первого места.

Аэроэкспресс – ТехноНиколь – 0:2

ТехноНиколь укрепились на третьей позиции турнирной таблице.

Пока АЛМАЗ и РОНЦ находились в водовороте страстей разной степени приятности, «николевцы» одержали очень «аккуратную» победу над Аэроэкспрессом. Знаете, такое чувство, когда команда выигрывает далеко не на классе, да и вся игра, по сути, была равной, но после финального свистка ты себе говоришь: «Ну да, логично». Вот это можно назвать аккуратной победой, которую в свой актив занесла ТехноНиколь. Забив по голу в каждом из таймов, «николевцы» собранно отработали в обороне, сделав жизнь своего голкипера Тимура Варламова максимально спокойной. Конечно, забить хотя бы гол престижа Аэроэкспресс мог, но им для этого не хватало немного креатива в завершающей стадии атак.

Группа С

Гефест – Кордиант – 11:0

Кордиант продолжил свое падение, начатое в прошлом туре в матче с Энвижн Груп.

Этот матч стал историческим для этого сезона. Впервые в ворота одной из команд влетело двузначное число голов. Такие встречи имеют место в каждом первенстве. Просто неожиданно в одной из них поучаствовал Кордиант. И отнюдь не в роли голевой машины. «Шинник» провел крайне слабый матч, позволив сопернику забить почти все, что тот создал. А Гефест ситуацией с благодарностью воспользовался. Особенно в этом контексте расстарался Александр Трубников, который на свой счет записал 3 гола и 4 результативные передачи. Конечно, стоит отметить, что большинство голов ворота Алексея Сухова влетели в концовке матча, когда Кордиант прекратил любое сопротивление и мыслями был уже далеко от зеленого прямоугольника. Но разве это проблемы Гефеста?

РосНОУ – RussRolls – 7:0

РосНОУ в «патриотическом дерби» крупно обыграл RussRolls.

«Студенты» вышли на поле, видимо, с единственной целью. Доказать, что ничья в прошлом туре была обусловлена лишь снегом, а сами они вполне готовы и дальше быть сильнейшей командой группы. И соперник-то подобрался что надо – достаточно резво стартовавший RussRolls. И эмоциональный камбэк и сполна удался. Уже в первый тайм закончился при их уверенно преимуществе – 4:0. А итоговый счет и вовсе не оставляет шансов на инакомыслие. РосНОУ был на голову сильнее «роллов», вновь показав приятный глазу футбол, радующий глаз. Ярче всех в рядах победителей себя проявили автор хет-трика Дмитрий Чугунов и Максима Мадьяров, который отдал три результативный передачи и забивший гол. РосНОУ вновь на коне!

МегаФон – Энвижн Груп – 2:3

Энвижн Груп одержали вторую победу подряд.

И вновь в матче с участием Мегафона все магическим образом крутится вокруг счета 2:2. Сначала «марафонцы» дважды так сыграли, затем выиграли 3:2, забив в концовке, и вот произошел матч с Энвижн Груп. «Вижны» были небывало окрыленными после разбора на зимние шипы Кордианта в прошлый четверг. И на матч с даже более опасным Мегафоном они вышли без дрожи в коленях. В конце концов у них теперь есть свой голеодор. Давид Кашапов в прошлом матче забил 7 голов, и было видно, как команда ждет голевых свершений от него и в этой встрече. И он не подвел. Сначала открыл счет, а затем вытащил для команды сверхэмоциональную концовку. В ней сначала Мегафон, казалось, ушли от поражения, благодаря второму голу в матче в исполнение Алексея Петрова. Ему, к слову, оба раза ассистировал Петр Прокофьев. И счет стал 2:2, и мозг уже начал придумывать свежие хохмы на этот счет. Но не тут-то было. Буквально за 10 секунд до конца времени матча победу Энвижну принес Кашапов, который оформил дубль. Взлет новой звезды продолжается.

ППО ГК Росатом – ФК СОЦИУМ – 6:0

Росатом наконец вспомнил о своем статусе и увереннейшим образом обыграл СОЦИУМ.

Флагманом возрождения «атомных» стал Илья Мещеряков, который помимо своих четырех голов помог еще отличиться и Владиславу Мартьянову. Партнеры Мещерякова также впервые в сезоне показали игру, которую от них ждали с самого начала – уверенную и солидную. СОЦИУМ же провел худшую игру в сезоне, что также повлияло на результат встречи отнюдь не в их пользу. Видимо, слишком много фарта команда растратила в прошлом туре сдерживая РосНОУ. И проблема даже не столько в обороне, сколько в атаке. СОЦИУМ был крайне неубедителен в завершающей стадии наступления, что всегда развязывает руки сопернику. Что логично. Меньше проблем в обороне – больше сил на атаку. В общем, интересно будет взглянуть на то, каким предстанет Росатом в следующем туре в дуэли с RussRolls.