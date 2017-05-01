Эмери: «Чемпионский титул для «ПСЖ» еще не потерян»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери верит, что его команда все еще находится в чемпионской гонке, хотя уступила в матче 35-го тура «Ницце» на выезде. После этого поражения «ПСЖ» отстает от «Монако» на три очка, проведя на одну игру больше.

«Мы потеряли три важных очка. «ПСЖ» заслуживал в этой встрече большего. Мы хорошо играли, но нам противостоял очень серьезный соперник. Второй гол стал больным ударом для нас, но команда продолжала давить. И вратарь «Ниццы» сыграл сегодня великолепно.

Чемпионский титул еще не потерян. Несмотря ни на что, нам нужно выиграть три оставшиеся игры и завоевать Кубкок Франции», – сказал Эмери.

Матч 35-го тура французской Лиги 1 «Ницца» – «ПСЖ» закончился со счетом 3:1.