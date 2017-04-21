Федеральная Бизнес-Лига. Дивизион «6х6». 1-ый тур. Александров день

Вслед за дивизионом 8х8, в движение пришел и дивизион 6х6. И тут команды также начали показывать любопытные результаты с первых туров. А тон задавали игрок под именем Александр, которые забили совместными усилиями 10 голов

Группа А

Мегаполис – НИТИ им. П.И. Снегирева – 3:3

Новички Бизнес-лиги в очном противостояние сыграли в весьма результативную ничью.

Такими матчами и прекрасно начало турнира, когда головы команд еще не забиты турнирными раскладами, и они просто играют в футбол. Преимуществом по ходу матча больше владел Мегаполис, что не помешало НИТИ дважды вести в счете. А победу «снегиревцы» упустили только за 2 минуты до конца встречи, когда проведший отличный матч Александр Сунцов оформил хет-трик.

Для матча открытия обе команды показали вполне неплохой футбол. Теперь нужно будет проверить была ли это игра результатом всплеска предстартовых эмоций, или действительно в ФБЛ на 2 яркие команды стало больше.

FC Paroc – АльфаСтрахование – 1:1

Команды начали сезон с боевитой ничьей.

Боевитая -, действительно, очень точное определение для этой игры. Команды выбрали вместо фестивального входа в сезон и игры на встречных курсах более прагматичный сценарий. Это вылилось в большое количество борьбы в центре поля, и когда после нее игроки доходили до ворот соперника сил на точный удар им хватало не всегда. Отсюда и малая по меркам дивизиона 6х6 результативность.

Но к этому вопросу можно подойти и, с другой стороны. Две организованные команды сходу показали товар лицом и провели почти образцово-показательный матч. Ведь футбол – это не только яркие финты и сумасшедшие голы.

InStat – ЗАЭС – 1:7

В этом матче была зафиксирована самая крупная победа тура.

InStat – уникальный коллектив для Бизнес-лиги. Такой многонациональной заявки не было еще ни у кого и никогда. Бразильцы, испанцы, эквадорец, чех… Настоящий «Интернационале». Но в этом туре многие игроки команды приехать не смогли, и это сразу нашло свое отражение на табло. ЗАЭС перейдя уже в ранг опытных бойцов умело воспользовался тем, что соперник обескровлен рядом потерь и одержал заслуженную победу. Возможно столь крупный счет слегка не по игре, но это уже технические вопросы. ЗАЭС был подчеркнуто сильнее. Яркий матч в составе «зайцев» провел Иван Колыбельников, который уехал из Сокольников с каре в активе.

АКАДО телеком – ФК Эггер – 2:5

Перед матчем мы пообщались с капитаном АКАДО Павлом Ермоловым: «Главное для нас – сыграть этот турнир без травм. А там уж как жребий ляжет. Конечно, хотелось бы выиграть этот из кубков: бронзовый или серебряный. Ну, или золотой, если получится. Наша шашечная форма? Просто захотелось сделать ее не такой, как у всех. А красно-белые ее цвета, конечно, отсылка к «Спартаку», за который у нас в команде многие болеют».

Действительно, форма АКАДО, которая очень напоминала одеяния сборной Хорватии, радовала глаз. А вот подкрепить Обертку содержанием «шашечные» пока не смогли. Да и соперник у них был не из легких. Эггер обеспечил себе победу тремя голами, два из которых забил «в раздевалку» и один сразу после начала второй половины. Бронебойная тактика. АКАДО при всем старании не смогли отыграть дефицит в три гола.

MVP матча стоит признать автора дубля в составе победителей Евгения Короткова.

Группа В

РэйлСофт – АЛМАЗ – 1:4

РэйлСофт потерпел неожиданно безапелляционное поражение от новичков из АЛМАЗа.

Эта встреча стала бенефисом игрока АЛМАЗа Артем Винтерголлера, который оформил хет-трик за 23 минуты чистого игрового времени. Старания «зимнего голеадора» команда развила путем строгой игры в обороне, которая не позволила развернуться главной ударной силе «рэйлов» – Дмитрию Акимову. Все-таки всего один гол против не самого именитого соперника для Акимова – не много. А, кроме Дмитрия, никто в составе проигравших забить не смог, что вылилось в весьма неожиданное поражение. Хотя за годы участия РэйлСофта все привыкли, что это команда результат матчей которой всегда очень сложно предсказать.

ТехноНиколь – Ашан – 3:2

Команды сыграли в футбольный эквивалент догонялок, в которых сильнее оказался ТехноНиколь.

ТехноНиколь дважды выходил в этом матче вперед, и дважды Ашан сравнивал счет. При этом, им для этого требовалось в районе пяти минут. Но при этом развить свой успех и самим выйти вперед у «команды с птичкой» никак не удавалось. Возможно, слишком много сил у них отнимала борьба в центре поля, которая была в этом матче нешуточной. Особенно, в первом тайме, в котором на двоих команды сфолили 14 раз. И при этом, что интересно не забили ни одного пенальти, который был назначен за лишние фолы.

Второй тайм прошел в более сдержанной борьбе. Команды вновь обменялись голами, но затем игрок ТехноНиколи Олег Кошевой в третий раз вывел свою команду вперед, и вот на это Ашан ответить уже не смог. Почему и проиграл.

Аэроэкспресс – actionpay – 6:1

«У нас сильно поменялся состав. Осталось только несколько опытных в ФБЛ игроков. Так что, уж очень опытной командой нас назвать нельзя. Но будем стараться показать свой максимум и выступить лучше, чем в прошлый раз, когда мы заняли третье место в Бронзовой лиге», – такими словами предварял матч своей команды игрок actionpay Алексей Банников.

И большое количество новичков, действительно, видимо, сказалось на игре actionpay. Потому что Аэроэкспресс в этом матче выглядел на голову сильнее своего конкурента. Новички дерзко с первых минут захватили инициативу, и не отпускали эту своевольную птицу до самого конца матча. И они не просто больше владели мячом, но и забивали. При этом весьма в больших количествах. Особенно в этом вопросе расстарался Мясников, который оформил дубль и сделал голевую передачу. Посмотрим, подтвердиться ли такая полярность турнирного потенциала этих команд в следующих турах.

РОНЦ – Мосинжпроект – 2:1

Эти коллективы сыграли весьма интересный матч, в котором победу одержала более удачливая сторона.

А ведь все так задорно начиналось. Уже к 7-ой минуте счет был 1:1 и казалось, что новички ФБЛ покажут нас феерическое представление в ходе своего дебюта. Но получилось по-иному. Команды искренне пытались играть в атакующий футбол и довести счет до больших цифр, но сильнейшими игрокам встречи оказались голкиперы с обеих сторон. Суммарно на их счету 23 спасения.

И все же решающий гол был забит. На 30-ой минуте «онколог» Даниил Бурцев забил второй гол своей команды, который в итоге и стал победным. Как ни старались «инженеры» отыграть эту небольшую фору они не смогли. Но если обе команды сохранят в себе такой же запал на атакующий футбол, то в этом сезоне они точно не пропадут. Тем более, с такими вратарями.

Группа С

ППО ГК Росатом – МегаФон – 2:2

«Я бы точно не назвал нас фаворитами этого сезона только из-за того, что в нем нет некоторых громких имен. Мы просто об этом не думаем. У нас есть определенные задачи, и мы постараемся их реализовать. Конечно, хотелось бы занять место как можно выше», – перед матчем игрок Росатома Дмитрий Пешехонов был сдержан в своих прогнозах.

Все голевые события этого матча уместились в первый тайм, в ходе которого команды обменялись двумя взятиями ворот с каждой стороны. Причем непродолжительное время успели полидировать оба соперника. Стандартные «1+1» в свою личную статистику записали Роман Верма и Александр Савин. И от второго тайма мы были вправе ждать продолжение голевой баталии.

И баталия продолжилась. Вот только безголевая. Команды куда активнее, чем в первом тайме ли вперед, вот только забить больше так никто и не смогли, и этот тайм стал единственным «сухим» во всем первом туре. Впрочем, если команды продолжат играть в такой же футбол и дальше, то не исключено, что мы увидим их дуэль вновь, но только в куда более важном матче.

РосНОУ – Гефест – 8:3

Этот матч стал самым результативным в туре.

Вот только голы в нем распределились весьма неравномерно. Большинство из них влетело в ворота голкипера Гефеста. Основной ударной силой «студентов» стали Егор Удовиченко и Максим Мадьяров. Первый отдал четыре голевые передачи и открыл счет в матче, в второй после этого оформил каре, забив 4 гола за 25 минут чистого времени. Гефест как мог пытался противостоять и этой ударной паре, да и всему РосНОУ, но их 3 гола стали лишь небольшой моральной компенсацией за крупное поражение на самом старте турнира. «Студенты» же заявили о себе, как о мощной команде, которая вполне может понаделать шума в этом сезоне. А может быть и замахнуться на «золотую» корону.

ФК СОЦИУМ – Кордиант – 1:3

Кордиант, как говорят в советской комедии, «без пыли и шуму» обыграл новичков из ФК Социум.

Ключевыми в этой встрече за стали 60 секунд за в середине второго тайма, когда счет из 0:1 в пользу Кордианта превратился в 0:3, что, по сути, похоронило надежды Социума на положительный исход матча против команды с одной из самых организованных оборон лиги. Единственное, что у них получилось, так это забить гол престижа на излете матча. Но не более. Партия осталась за гроссмейстером, а претендент пошел готовиться.

Стоит отметить автора дубля в составе Кордианта Руслана Демкина. Посмотрим, сможет ли «Шинник» в этом сезоне наконец сделать качественный скачок в своих итоговых результатах.

RussRolls – Энвижн Груп – 5:1

RussRolls начали свой поход в этом сезоне с уверенной победы над Энвижн Груп.

Главным конструктором этой победы стал Александр Никифоров, на счету которого дубль и результативная передача. Да и партнеры не преминули поддержать почин Александра и тоже сыграли в яркий и результативный футбол. В таком же ключе пытались играть и парни из Энвижна, они даже открыли счет уже на 2-ой минуте усилиями Александра Стародонкина, но в дальнейшем на первый план вышло исполнительское мастерство, которое у «роллов» оказалось повыше. Впрочем, Энвижн растет от сезона к сезону и вполне может быть, что их качественный рывок в игре и результатах уже не за горами.

Автор: Филипп Федоренко