Федеральная Бизнес-Лига. Дивизион «8х8». 1-ый тур. Без разгона

Участники дивизиона 8х8 провели свои первые матчи, и ни один человек на поле не думал о первом туре, как о некой раскачке. Бой начался с первых же секунд первого матча.

Трансгарант – Регион-13 – 3:0

Эта встреча стала единственной, где одна из сторон смогла выиграть крупно.

Впрочем, не стоит заблуждаться. «Мордвины» не заслужили такого крупного поражения, ведь почти весь матч они на равных боролись с «железнодорожниками». Во всяком, случае прикладывали для этого все силы. Трансгарант по праву формального фаворита играл первым номером, чаще создавая угрозы у ворот Региона в ходе позиционных атак. «Мордвины» же, как можно понять, уповали на контригру.

В результате все решило исполнительское мастерство в завершающей стадии атаки. Трансгарант бережнее отнесся к своим моментам, и сделал из трех из них голы. Тогда как Регион раз за разом не мог переиграть Максима Московченко. Героем встречи стоит признать «железнодорожника» Константина Зотова, который сам не забил, но дважды ассистировал партнерам и в общем и целом был одним из самых активных на поле.

Газпром межрегионгаз Москва – Wildberries – 2:1

Новички из Wildberries вполне могли начать свою жизнь в ФБЛ с победы, но натолкнулись на подводные камни из невезения и большего опыта соперника.

Начали «модники» очень смело и энергично, и уже на 5-ой минуте открыли счет усилиями Ильи Пилипенко. Этот гол стал отличным плацдармом для последующей игры. Которая была вполне себе равной. Соперники попеременно обменивались хлесткими выпадами, которые, впрочем, никак не могли привести к голам. Уж больно были надежны вратари. Голкипер Wildberries вступал в игру даже чуть чаще, что помогло ему сразу «показать товар лицом». Играл он крайне эффектно и эффективно.

Но и у него нашлась ахиллесова пята. Точнее эта пята оказалась общекомандной. Ведь обвинять только вратаря в двух пропущенных «модниками» голах неправильно. Газпром дважды отлично разыграл стандарт, сначала угловой, а потом штрафной, в дебюте второго тайма, и перевернул ход игры. И сколько бы после этого Wildberries не старались, сравнять счет они так и не смогли. Удача как будто бы отвернулась от них, даром, что у каждого из игроков в розовых футболках сзади на футболке был изображен четырехлистный клевер. Не помогло. Впрочем, с такой игрой очки к «модникам» еще обязательно придут. Газпром же можно поздравить с победой в сложном матче.

После игры мы пообщались с игроком Wildberries Кириллом Поярковым: «Отличная игра получилась. Хорошая организация, сильный соперник. Играть было приятно. Газпром оказался аккуратнее в завершение своих атак. Поэтому и выиграли, наверное. Да и поопытнее эти ребята немного. Хотя, справедливости ради, поражения мы не заслужили. Матч был ничейным».

Селтик – Профит – 3:2

Этот матч стал самым ярким в туре, как и предполагалось.

Вполне возможно, что по итогам чемпионата эти коллективы будут занимать места в первой тройке, поэтому недооценивать стратегическое преимущество, которое получил Селтик нельзя. Команды сыграли на обоюдно высоком уровне, поэтому любой исход матча можно было бы назвать закономерным.

Если выделять решающий фактор, который помог Селтику одержать победу, то им стал их голкипер Альберт Гаспарян, который спас партнеров в целом ряде опаснейших ситуаций. Бенефисом его стал момент в концовке первого тайма, когда он за несколько секунд отбил 3 удара соперников практически в упор.

Профит пытался противопоставить Гаспаряну свою связку нападения из Алексея Самылина и Максима Лобкова, которые соорудили оба гола своей команды, обменявшись голевыми передачами. Но Селтик был чуть более точен в завершение своих атак. Как отметил после матча капитан Профита Дмитрий Мазурин, «кельты» использовали каждую ошибку соперника в обороне для взятия ворот. Дважды в этих случаях партнерам ассистировал Дамир Курамшин.

Селтик-2 – Авангард – 0:1

Действующий чемпион дивизиона 6х6 начал свой поход в этом сезоне со скромной, но уверенной победы.

Когда ты видишь приставку «2» в название команды, в голове невольно начинается ее недооценка. А меж тем, Селтик-2 не выглядели мальчиками для битья в этом матче. Конечно, преимуществом владели «ястребы», и их итоговая победа заслужена и закономерна, но «кельты» сделали все, чтобы эта виктория далась фавориту максимально непросто. Ведь победный гол Авангард забил лишь на 41-ой минуте. Это, к слову, сделал Эрик Корчагин. Да, тот самый Эрик Корчагин, который играл и забивал за «Динамо» и «Локомотив» в середине нулевых. Но ведь до этого 4/5 матча Авангард забить не мог, и было видно, как росло напряжение в глазах игроков. Им не хотелось сходу отдавать два очка. А ведь можно было напороться на контратаку и уехать из Сокольников и вовсе с «баранкой». Но, в итоге, все получили, то что заслужили. «Ястребы» – победу, а «кельты» – респект за достойную игру.

Автор: Дмитрий Круглов