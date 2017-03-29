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МИД РФ: «Кампания против России и ЧМ-2018 только началась»

29 марта 2017, 16:33
15

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 со стороны немецких политиков. Ранее депутат бундестага Михаэль Фукс заявил, что страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, не должна проводить крупные международные турниры

«Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России родилось отнюдь не после «задержания в Москве участников несогласованного митинга». Это часть кампании, глобальной стратегии, разработанной западными аналитиками в контексте политики сдерживания России. И российская сторона, имея на руках соответствующие данные, об этом предупреждала. Буквально 23 марта на брифинге в МИД было сказано следующее: «Через непродолжительное время мы все будем свидетелями активных действий западного мира на этом направлении, которые будут делать очень серьезные шаги в отношении проводимого Россией мероприятия. Конечно, их цель – срыв. Будут использованы все информационные возможности, влияние на общественное мнение, будут различные сюрпризы.

Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России никаким образом не связано с «общей безопасностью и соблюдением прав человека» в стране, потому что иначе Германия отказалась бы от участия в «Евровидении» на Украине, где в регионах идет братоубийственная война, в городах убивают как украинских, так и иностранных граждан, про какие-то «свободы» вообще не слышали. Откат от далеко не идеальный украинской демократии середины 2000-х катастрофический. Так что же все-таки думает Берлин о бойкоте «Евровидения» в Киеве в связи с уровнем безопасности в этой стране и соблюдением прав человека?

Кампания в отношении ЧМ по футболу в России только началась. Фукс — это вторая крупная ласточка после фильма ВВС. Все будем детально разоблачать и показывать компоненты это «информационной карусели», – сообщила Захарова на своей странице в Facebook.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (15)
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Black Giz
1490796672
Суки правят беспределом! (Извиняюсь за выражение).
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Михаил Шевченко
1490800351
Сами же косячат,нахрена искать виноватых на стороне...... Вот хз может менталитет такой у нас,то против хохлов весь мир козни строил перед 2012 теперь эти плачутся(((
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Max Urbanov
1490803736
А я полностью согласен с немцами. Лучше бы деньги потратили эти миллиарды на развитие медицины, образования, дороги сделали, аварийные жилые дома которым по 100 лет снесли и новые построили. Нет, надо же срубить бабла с нас, с рабов... Сначала под предлогом олимпиады, теперь ЧМ.
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Fju-2
1490804347
Искать внешних врагов гораздо легче, чем повышать уровень жизни, бороться с коррупцией или очищать спорт.
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yorgenbarenz
1490806842
Захаровой лучше не говорить о правах человека в других странах. Мы все,тут,хорошо знаем,что любому место в кутузке найдётся за выход на митинг,который разрешён Конституцией.
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николай.ростов
1490808037
111
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la verdad
1490808210
Компания по отвлечению людей от внутренних проблем (коррупция, нищета, беспредел власти, прожиточный минимум в 100$ в месяц, пенсии в 150$) началась уже давно. И этот экземпляр женского пола в первых рядах.
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Muhametshin
1490812461
Страна штопором летит в тартарары, а они готовятся к ЧМ 2018 ну ну давайте удачи.
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Krics
1490895722
В чужом глазу соломинку видно, а в своем бревно не заметно, я понял почему так играет Наша сборная, происки империалистов, заговор . Всем сборникам по 15 суток, Саламыч не обижайся, паровозом пойдешь.
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