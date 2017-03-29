МИД РФ: «Кампания против России и ЧМ-2018 только началась»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 со стороны немецких политиков. Ранее депутат бундестага Михаэль Фукс заявил, что страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, не должна проводить крупные международные турниры

«Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России родилось отнюдь не после «задержания в Москве участников несогласованного митинга». Это часть кампании, глобальной стратегии, разработанной западными аналитиками в контексте политики сдерживания России. И российская сторона, имея на руках соответствующие данные, об этом предупреждала. Буквально 23 марта на брифинге в МИД было сказано следующее: «Через непродолжительное время мы все будем свидетелями активных действий западного мира на этом направлении, которые будут делать очень серьезные шаги в отношении проводимого Россией мероприятия. Конечно, их цель – срыв. Будут использованы все информационные возможности, влияние на общественное мнение, будут различные сюрпризы.

Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России никаким образом не связано с «общей безопасностью и соблюдением прав человека» в стране, потому что иначе Германия отказалась бы от участия в «Евровидении» на Украине, где в регионах идет братоубийственная война, в городах убивают как украинских, так и иностранных граждан, про какие-то «свободы» вообще не слышали. Откат от далеко не идеальный украинской демократии середины 2000-х катастрофический. Так что же все-таки думает Берлин о бойкоте «Евровидения» в Киеве в связи с уровнем безопасности в этой стране и соблюдением прав человека?

Кампания в отношении ЧМ по футболу в России только началась. Фукс — это вторая крупная ласточка после фильма ВВС. Все будем детально разоблачать и показывать компоненты это «информационной карусели», – сообщила Захарова на своей странице в Facebook.