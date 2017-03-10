«Барселона» и «Реал» проведут матч в Майами

«Барселона» и «Реал» сыграют в товарищеском матче в рамках традиционного предсезонного турнира International Champions Cup. Сама игра запланирована на 29 июля в Майами на Hard Rock Stadium. Официальное представление этой встречи должно состояться в пятницу, 10 марта.

Стоит отметить, что эти два испанских клуба встретятся между собой за пределами родины впервые с 1982 года. Тогда «Реал» обыграл «Барселону» в Венесуэле 1:0 благодаря голу Висенте Дель Боске.

В International Champions Cup также примут участие «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».