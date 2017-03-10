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    «Барселона» и «Реал» проведут матч в Майами

    «Барселона» и «Реал» сыграют в товарищеском матче в рамках традиционного предсезонного турнира International Champions Cup. Сама игра запланирована на 29 июля в Майами на Hard Rock Stadium. Официальное представление этой встречи должно состояться в пятницу, 10 марта.

    Стоит отметить, что эти два испанских клуба встретятся между собой за пределами родины впервые с 1982 года. Тогда «Реал» обыграл «Барселону» в Венесуэле 1:0 благодаря голу Висенте Дель Боске.

    В International Champions Cup также примут участие «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

    Источник: AS

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    10.03.2017 09:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +617

      nelez 11 марта 2017, 14:27

      барса свою судью отвезет туда?

      0
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      Рейтинг: +17

      REAL DEN !!! 10 марта 2017, 12:12

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 10 марта 2017, 11:01

      Еще и в Китае должны сыграть

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