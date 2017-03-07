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    Бэйл: «В Испании можно побеждать, не выкладываясь полностью»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл сравнил испанскую Примеру с английской Премьер-лигой. Футболист отметил, что в Испании для достижения результата иногда хватает и игры вполсилы.

    «Невозможно одержать победу в матче Премьер-лиги, если не выкладываться на поле все 90 минут. Испанские команды имеют преимущество над клубами из Англии, потому что здесь есть зимний перерыв. При этом в Испании можно не выкладываться полностью в играх с командами из нижней части таблицы», – отметил Бэйл.

    В нынешнем сезоне Бэйл провел 15 матчей, в которых забил семь голов и сделал две голевые передачи. Сейчас игрок отбывает дисквалификацию.

    Источник: ESPN

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    07.03.2017 12:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 7 марта 2017, 15:01

      Ты играешь в клубе таком что ты тупо бегаешь сам по поле портнеры приносят победу... а в Англии ты жопу должен был рвать... там некому было кроме тебя... лалига последние три года всех без евро кубков оставила...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +140

      Armagiddon 7 марта 2017, 14:36

      во как. Зажрались!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 7 марта 2017, 13:59

      Легко побеждать в лазарете играя в приставку!!!

      -1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 7 марта 2017, 13:25

      Очень странное заявление от брита.. не от большого ума

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 7 марта 2017, 12:55

      Расскажи это Лас-Пальмасу.

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