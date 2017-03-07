Бэйл: «В Испании можно побеждать, не выкладываясь полностью»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл сравнил испанскую Примеру с английской Премьер-лигой. Футболист отметил, что в Испании для достижения результата иногда хватает и игры вполсилы.

«Невозможно одержать победу в матче Премьер-лиги, если не выкладываться на поле все 90 минут. Испанские команды имеют преимущество над клубами из Англии, потому что здесь есть зимний перерыв. При этом в Испании можно не выкладываться полностью в играх с командами из нижней части таблицы», – отметил Бэйл.

В нынешнем сезоне Бэйл провел 15 матчей, в которых забил семь голов и сделал две голевые передачи. Сейчас игрок отбывает дисквалификацию.