Матч 19-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Краснодар» перенесен на понедельник

Матч 19-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» перенесен на день позже. Первоначально он должен был состояться в воскресенье, 12 марта, в 14:00 по московскому времени.

Теперь игра «Локомотив» – «Краснодар» пройдет в понедельник, 13 марта. Она начнется в 19:30 по Москве.

Напомним, на данный момент «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар» располагается на пятой строчке. В 18-м туре москвичи сыграют в Самаре с «Крыльями Советов», а краснодарский клуб примет «Спартак».