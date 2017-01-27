Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мората уйдет из «Реала», если Зидан останется тренером

    Нападающий «Реала» Альваро Мората готов сменить клуб из-за малого количества игровой практики, сообщает Cadena Ser. В летнее трансферное окно он намерен сменить клубную прописку, если главным тренером мадридского клуба останется Зинедин Зидан. Его агент уже рассматривает возможные варианты продолжения карьеры своего клиента.

    Известно, что интерес к Морате проявляют «Ювентус», «Челси» и «Арсенал». В текущем сезоне Мората провел за «Реал» в Примере 13 матчей, в которых забил пять голов и отметился двумя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2017 11:18
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 29 января 2017, 12:36

      от перемены тренеров вряд ли что изменится, поэтому надо было зимой уходить уже, если хочет играть, а писать за полгода это выглядит как шантаж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 27 января 2017, 13:30

      Морате нужна команда, где на него будут играть. В Реале же центр-форвард для других целей. Бензема это принял, Игуаин - нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 27 января 2017, 13:02

      Его что держит кто-то)))))))))))))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 27 января 2017, 12:32

      Мората уже может уходить)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 27 января 2017, 12:25

      Зидану пора уйти

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      alexarh 27 января 2017, 11:51

      бедолага...такого парня на лавке гнобят...зачем нахрен выдернули его

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 27 января 2017, 11:45

      пойдёт в один из перечисленных клубов за 50 мл ,встретится с реалом в полуфинале,закатит пару мячей реалу,оставит их за бортом ЛЧ и уже летом Реал купит его за 100 мл

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Legenda-17 27 января 2017, 11:38

      да странно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 27 января 2017, 11:28

      И зачем пошел в Реал, играл бы в Юве. Не стоило ему лично соглашаться на этот переход

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Zly 27 января 2017, 11:53

      мне кажется от него ничего не зависело, когда в Реал возвращали.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +312

      Zly > dolf666 27 января 2017, 15:39

      Это от Юве не зависило, т.к по договору купли-продажи был пункт выкупа за фиксированную сумму. Сам Мората мог отказаться по личному контракту, мол не устраивает оклад идите вон.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +284

      Kano > dolf666 27 января 2017, 20:13

      Зидан наобещал всякое, поверил парень.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Kano 30 января 2017, 10:30

      как вариант)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11