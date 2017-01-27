Мората уйдет из «Реала», если Зидан останется тренером

Нападающий «Реала» Альваро Мората готов сменить клуб из-за малого количества игровой практики, сообщает Cadena Ser. В летнее трансферное окно он намерен сменить клубную прописку, если главным тренером мадридского клуба останется Зинедин Зидан. Его агент уже рассматривает возможные варианты продолжения карьеры своего клиента.

Известно, что интерес к Морате проявляют «Ювентус», «Челси» и «Арсенал». В текущем сезоне Мората провел за «Реал» в Примере 13 матчей, в которых забил пять голов и отметился двумя результативными передачами.