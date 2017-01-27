Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мората уйдет из «Реала», если Зидан останется тренером

27 января 2017, 11:18
13

Нападающий «Реала» Альваро Мората готов сменить клуб из-за малого количества игровой практики, сообщает Cadena Ser. В летнее трансферное окно он намерен сменить клубную прописку, если главным тренером мадридского клуба останется Зинедин Зидан. Его агент уже рассматривает возможные варианты продолжения карьеры своего клиента.

Известно, что интерес к Морате проявляют «Ювентус», «Челси» и «Арсенал». В текущем сезоне Мората провел за «Реал» в Примере 13 матчей, в которых забил пять голов и отметился двумя результативными передачами.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Трансферы зимы-2017 Реал Мората Альваро Зидан Зинедин
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Zly
1485505709
И зачем пошел в Реал, играл бы в Юве. Не стоило ему лично соглашаться на этот переход
Ответить
Legenda-17
1485506281
да странно
Ответить
Qadji Aleksandr ibn Kosty
1485506730
пойдёт в один из перечисленных клубов за 50 мл ,встретится с реалом в полуфинале,закатит пару мячей реалу,оставит их за бортом ЛЧ и уже летом Реал купит его за 100 мл
Ответить
alexarh
1485507066
бедолага...такого парня на лавке гнобят...зачем нахрен выдернули его
Ответить
Barsuk52
1485509142
Зидану пора уйти
Ответить
Den Bull
1485509545
Мората уже может уходить)
Ответить
melnicn
1485511355
Его что держит кто-то)))))))))))))))))
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1485513027
Морате нужна команда, где на него будут играть. В Реале же центр-форвард для других целей. Бензема это принял, Игуаин - нет.
Ответить
Masteralex
1485682580
от перемены тренеров вряд ли что изменится, поэтому надо было зимой уходить уже, если хочет играть, а писать за полгода это выглядит как шантаж
Ответить
Главные новости
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
5
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
5
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
3
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Все новости
Все новости
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
Вчера, 21:56
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
Вчера, 15:44
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
Вчера, 11:34
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
Вчера, 08:39
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+