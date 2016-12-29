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    АПЛ. «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Саутгемптон»

    В рамках 18-го тура АПЛ «Саутгемптон» на своем поле крупно проиграл «Тоттенхэму». Хозяева заканчивали матч в меньшинстве после удаления Натана Редмонда на 57-й минуте матча. Дублем у «шпор» отметился хавбек Деле Алли.

    Таким образом, «Тоттенхэм» сократил отставание от «Арсенала», находящегося на четвертой строчке в турнирной таблице, до одного очка.

    Англия. Премьер-лига. 18-й тур

    Саутгемптон – Тоттенхэм – 1:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – ван Дейк, 2; 1:1 – Алли, 19; 1:2 – Кейн, 52; 1:3 – Сон, 85; 1:4 – Алли, 87.

    Удаления: Редмонд, 57 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2016 00:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 29 декабря 2016, 05:28

      А начиналось все так хорошо для Саутгемптона...

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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 29 декабря 2016, 01:51

      Жаль святых,ведь играли не плохо,моментов создали не меньше чем шпроты,как минимум на ничейку заслуживали,но что поделать если судья тупой слепой идиот. А так матч энергичный и зрелищный получился.

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 29 декабря 2016, 00:47

      поздравляю, и меня тоже (обе ставки +)

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 29 декабря 2016, 00:47

      Нормально!!!

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