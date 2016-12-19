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    Чичарито считает, что Бундеслига способна стать лучшей лигой в мире

    Нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес сравнил Бундеслигу с чемпионатами Испании и Англии. Напомним, что мексиканец ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

    «На мой взгляд, Бундеслига находится на одном уровне с АПЛ и Примерой. Все эти лиги имеют как свои плюсы, так и минусы, но в каждой из них выступает большое количество хороших футболистов.

    Какая из них лучше? Даже не знаю. Но Бундеслига очень быстро прогрессирует и может стать лучшей лигой в мире», – приводит слова Эрнандеса Deutshche Welle.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2016 01:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 декабря 2016, 07:20

      Бабки залейте и будет

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