В матче «Динамо» и «Шахтера» произошла драка

В центральном матче 18 тура украинской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Шахтером» состоялась массовая драка с участием игроков обеих команд. На 59 минуте встречи при счете 3:2 в пользу клуба из Донецка Алуизио Мораес ударил локтем Тараса Степаненко, после чего между игроком киевлян и соперниками завязалась перепалка. На видеоролике ТСН ПРОСПОРТ драка начинается на 0:15.

Напомним, встреча завершилась победой «Шахтера» со счетом 4:2.