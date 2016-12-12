Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В матче «Динамо» и «Шахтера» произошла драка

    В центральном матче 18 тура украинской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Шахтером» состоялась массовая драка с участием игроков обеих команд. На 59 минуте встречи при счете 3:2 в пользу клуба из Донецка Алуизио Мораес ударил локтем Тараса Степаненко, после чего между игроком киевлян и соперниками завязалась перепалка. На видеоролике ТСН ПРОСПОРТ драка начинается на 0:15.

    Напомним, встреча завершилась победой «Шахтера» со счетом 4:2.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2016 23:24
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 14 декабря 2016, 18:25

      Та они каждый матч дерутся... На евро итак про позорились из за всяких Ярмол со Степаном....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      TYSON95 13 декабря 2016, 01:29

      всех на фронт

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 13 декабря 2016, 00:47

      ебланы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      shamil1111 13 декабря 2016, 00:09

      бардак

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 12 декабря 2016, 23:58

      а карточка ракицкому?)))) как то пронесло его)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal > absent32 13 декабря 2016, 02:34

      А за что?Он же по лицу никому не съездил,а кричал...ну так и что дальше?Во время игры на повышенных тонах многие общаются

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 12 декабря 2016, 23:40

      4-3 игра закончилась, Шахтёр выиграл.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 