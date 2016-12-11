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    Иньеста: «Мы знали, что физическая нагрузка повлияет на соперника»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о впечатлениях от выездного матча 15-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (3:0).

    «Трудно было играть на выезде, но мы продолжали гнуть свою линию и сумели показать хороший футбол, в конечном счете добившись нужного результата. Наша команда довольна победой и тем, как мы играли. Мы смогли создать очень много моментов, но в первой половине встречи не сумели реализовать их. Но мы никогда не отчаивались. Мы знали, что физическая нагрузка повлияет на соперника. Так и случилось: они подсели, а мы забили и победили», — сказал испанец.

    Источник: Goal.com

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    11.12.2016 09:41
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