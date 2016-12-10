Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Суарес считает, что «Барселона» по-прежнему претендует на победу в Примере

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, ставший автором одного из голов в матче 15-го тура Примеры против «Осасуны» (3:0), поделился впечатлениями от матча. По мнению уругвайского футболиста, каталонский клуб сохраняет шансы на победу в чемпионате Испании.

    «Мы знали, что первый гол вскроет игру. Мы проделали хорошую работу в первом тайме, имели шансы, но не смогли реализовать их. Да, мы имеем отставание в шесть очков, но по-прежнему претендуем на титул. Мы – «Барселона». Даже несмотря на то что мы вторые, мы будем бороться за сохранение звания чемпиона», – сказал Суарес.

    «Барселона» на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Реала» на три очка.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2016 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 