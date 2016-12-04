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    АПЛ. «Борнмут» вырвал победу над «Ливерпулем», уступая в два мяча

    В матче 14-го тура АПЛ «Ливерпуля», ведя по ходу игры с комфортным преимуществом в два мяча, не сумел одержать победу над «Борнмутом» и проиграл – 3:4.

    После данного результата гости, имея в активе 30 очков, остались на третьем месте в турнирной таблице. Хозяева же занесли в актив 18-й балл и поднялись на 10-ю строчку.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

    Борнмут – Ливерпуль – 4:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мане, 20; 0:2 – Ориги, 22; 1:2 – Уилсон, 56 (с пенальти); 1:3 – Джан, 64; 2:3 – Фрейзер, 76; 3:3 – Кук, 79; 4:3 – Аке, 90+3.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2016 18:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4951

      polt 4 декабря 2016, 20:49

      Клопп. Реобходимо ребятам вставить по первое число.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 декабря 2016, 20:17

      Русский владелец у клуба.

      0
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      Рейтинг: +1467

      Sedoi_Goblin 4 декабря 2016, 20:07

      Для болельщиков Борнмута завтра выходной!)))) Заслужили!!!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 декабря 2016, 19:06

      Жаль...я за Клоппа и его друзей))

      0
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      Рейтинг: +276

      Black77718 4 декабря 2016, 19:02

      Неожиданный поворот но те кто ставил на коэфф по голам классно спрогнозировал.

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 4 декабря 2016, 18:34

      жалко Ливер но я как чувствовал и поставил на Борнмут

      0
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      Рейтинг: +22

      lokoman11111 4 декабря 2016, 18:30

      в апл любая команда может дать бой верхушке

      2
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      Рейтинг: +291

      EFR 4 декабря 2016, 18:26

      позор

      -2
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